RBC stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Tochtergesellschaft des deutschen Laborausrüsters Sartorius habe ein Wachstum verzeichnet, das den Markterwartungen entsprochen oder diese leicht übertroffen habe, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:15 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,21 % und einem Kurs von 168,3EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Charles Weston

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 210

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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