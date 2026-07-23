RBC stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Tochtergesellschaft des deutschen Laborausrüsters Sartorius habe ein Wachstum verzeichnet, das den Markterwartungen entsprochen oder diese leicht übertroffen habe, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,21 % und einem Kurs von 168,3EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Charles Weston
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 210
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Charles Weston
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 210
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte