DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Dürr auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Anlagenbauer habe aufgrund der schwachen Absatzmärkte ein weiteres Umstrukturierungsprogramm aufgelegt, schrieb Nikita Papaccio in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die vorläufigen Quartalszahlen seien im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,94 % und einem Kurs von 18,20EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nikita Papaccio

Analysiertes Unternehmen: Dürr

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 21

Kursziel alt: 21

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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