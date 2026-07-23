DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Dürr auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Anlagenbauer habe aufgrund der schwachen Absatzmärkte ein weiteres Umstrukturierungsprogramm aufgelegt, schrieb Nikita Papaccio in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die vorläufigen Quartalszahlen seien im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,94 % und einem Kurs von 18,20EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nikita Papaccio
Analysiertes Unternehmen: Dürr
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 21
Kursziel alt: 21
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Nikita Papaccio
Analysiertes Unternehmen: Dürr
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 21
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