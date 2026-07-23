DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Adyen auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen von 1531 auf 1238 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der zuletzt massive Kursrückgang sei teilweise auf eine breitere Positionierung des Zahlungsabwicklers im KI-Umfeld zurückzuführen, reflektiere aber auch wachsende Bedenken der Anleger in puncto Wettbewerb und Preisdruck, schrieb Nooshin Nejati in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 809,9EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 13:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nooshin Nejati

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1238

Kursziel alt: 1531

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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