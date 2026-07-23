DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Adyen auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen von 1531 auf 1238 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der zuletzt massive Kursrückgang sei teilweise auf eine breitere Positionierung des Zahlungsabwicklers im KI-Umfeld zurückzuführen, reflektiere aber auch wachsende Bedenken der Anleger in puncto Wettbewerb und Preisdruck, schrieb Nooshin Nejati in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 809,9EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 13:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nooshin Nejati
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1238
Kursziel alt: 1531
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Nooshin Nejati
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1238
Kursziel alt: 1531
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