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    Die Wall Street jubelt

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    RTX-Aktie hebt ab: Dieser Ausblick sorgt für neue Fantasie

    RTX ist im zweiten Quartal kräftig gewachsen und hat die Jahresprognose angehoben. Die starke Nachfrage aus Luftfahrt und Verteidigung treibt das Geschäft an.

    Für Sie zusammengefasst
    • RTX wächst Q2 kräftig und hebt Prognose an
    • Auftragsbestand 289 Mrd US-Dollar stärkt Aussichten
    • Verteidigung und Ersatzteile treiben Wachstum
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Die Wall Street jubelt - RTX-Aktie hebt ab: Dieser Ausblick sorgt für neue Fantasie
    Foto: Dominika Zarzycka - picture alliance / Sipa USA

    Der US-Rüstungskonzern RTX hat im zweiten Quartal 2026 deutlich zugelegt und blickt optimistischer auf das Gesamtjahr. Dank einer robusten Nachfrage aus der zivilen Luftfahrt und dem Verteidigungsbereich erhöhte das Unternehmen seine Prognose für Umsatz, Gewinn und freien Cashflow.

    RTX erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von 24,7 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 21 Prozent auf 1,89 US-Dollar. Der operative Cashflow lag bei 3,5 Milliarden US-Dollar, der freie Cashflow erreichte 2,9 Milliarden US-Dollar.

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    "RTX hat im zweiten Quartal mit einem organischen Umsatzwachstum von 16 Prozent sehr starke Ergebnisse erzielt", sagte RTX-Chef Chris Calio. Besonders die zweistellige Entwicklung im kommerziellen Ersatzteilgeschäft und im Verteidigungsbereich habe zum Wachstum beigetragen.

    Die Börse reagierte positiv auf die starken Zahlen von RTX. Vorbörslich legte die Aktie um über 5 Prozent zu und notierte bei 205 US-Dollar (Stand 13:21 Uhr MESZ).

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    Auftragsbestand erreicht 289 Milliarden US-Dollar

    Für zusätzlichen Rückenwind sorgt der prall gefüllte Auftragsbestand, denn dieser lag Ende des Quartals bei 289 Milliarden US-Dollar. Davon entfallen 170 Milliarden US-Dollar auf den zivilen Bereich und 119 Milliarden US-Dollar auf Verteidigungsaufträge.

    "Die Nachfrage ist weiterhin robust, und unser Auftragsbestand ist im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent gestiegen", erklärte Calio. RTX sei dadurch "außergewöhnlich gut positioniert", um weiter zu wachsen, die Kapazitäten auszubauen und neue Technologien auf den Markt zu bringen.

    Auch die einzelnen Sparten entwickelten sich positiv. Bei Collins Aerospace stieg der Umsatz um 8 Prozent auf 8,2 Milliarden US-Dollar. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit neuen Flugzeugplattformen sowie Wartung und Ersatzteilen.

    Die Triebwerkssparte Pratt & Whitney steigerte den Umsatz um 16 Prozent auf 8,9 Milliarden US-Dollar. Der Bereich profitierte vor allem von einem um 25 Prozent höheren Umsatz im kommerziellen Ersatzteilgeschäft.

    Raytheon profitiert von Verteidigungsnachfrage

    Besonders stark wuchs das Verteidigungsgeschäft von Raytheon. Der Umsatz legte um 18 Prozent auf 8,3 Milliarden US-Dollar zu. Treiber waren höhere Volumina bei Land- und Luftverteidigungssystemen sowie wichtigen Programmen wie Patriot, Standard Missile und AMRAAM. Der operative Gewinn von Raytheon stieg dabei um 29 Prozent auf 1,04 Milliarden US-Dollar.

    Für das Gesamtjahr 2026 erwartet RTX nun einen bereinigten Umsatz zwischen 95 und 96 Milliarden US-Dollar. Zuvor hatte der Konzern 92,5 bis 93,5 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt. Die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie wurde auf 7,10 bis 7,25 US-Dollar angehoben. Beim freien Cashflow rechnet RTX nun mit 8,50 bis 8,75 Milliarden US-Dollar.

    Zusätzlich teilte das Unternehmen mit, eine Vereinbarung zum Verkauf der Tochter Blue Canyon Technologies für 620 Millionen US-Dollar getroffen zu haben.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die RTX Corporation Reg Shs Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,69 % und einem Kurs von 178,7EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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