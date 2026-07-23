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    Honeywell passt nach Luftfahrt-Abspaltung Jahresziele an

    Für Sie zusammengefasst
    • Honeywell Technologies peilt 19,8 bis 20 Mrd USD Umsatz
    • Bereinigter Gewinn je Aktie 8,05 bis 8,35 USD erwartet
    • Q2 ohne Luftfahrt Umsatz 5,2 Mrd und EPS 1,95 USD
    Honeywell passt nach Luftfahrt-Abspaltung Jahresziele an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    CHARLOTTE (dpa-AFX) - Der Mischkonzern Honeywell setzt sich nach der Abspaltung seiner Luftfahrtsparte etwas andere Ziele für das laufende Jahr. Der verbliebene Konzern mit dem Namen Honeywell Technologies erwartet für 2026 nun einen Umsatz von 19,8 bis 20 Milliarden US-Dollar (17,4 bis 17,5 Mrd Euro), wie er am Donnerstag zusammen mit seinen Zahlen des zweiten Quartals mitteilte. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll auf 8,05 bis 8,35 Dollar steigen. Binnen drei Jahren soll dieses Ergebnis etwa 12 Dollar erreichen.

    Honeywell hatte seine Luftfahrtsparte unter dem Namen Honeywell Aerospace Ende Juni als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen abgespalten. Die neue Umsatzprognose für Honeywell Technologies liegt etwas niedriger als die bisherige. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll jedoch eher etwas stärker steigen als bisher gedacht.

    Im zweiten Quartal erzielte Honeywell ohne die Luftfahrtsparte einen Umsatz von 5,2 Milliarden Dollar, rund drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um ein Zehntel auf 1,95 Dollar nach oben./stw/nas/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Honeywell Aerospace Aktie

    Die Honeywell Aerospace Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 203,2 auf Tradegate (26. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Honeywell Aerospace Aktie um -0,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von Honeywell Aerospace bezifferte sich zuletzt auf 56,36 Mrd..





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