JPMORGAN stuft Traton auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Traton von 30 auf 35 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf den aufgehellten Ausblick der Volkswagen-Lkw-Tochter habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) für die Jahre 2026 und 2027 erhöht, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 11:12 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 11:12 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,96 % und einem Kurs von 40,48EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 13:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Traton

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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