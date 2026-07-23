T-Mobile US gewinnt weniger neue Kunden - Aber mehr als erwartet
- T-Mobile US netto 277000 neue Vertragskunden im Q2
- Freier Barmittelfluss erhöht auf 18,4–18,8 Mrd $
- Prognose 2026: 950000 bis 1,05 Mio neue Konten
BELLEVUE (dpa-AFX) - Der US-Telekommunikationskonzern T-Mobile US hat im zweiten Quartal mehr neue Kunden gewonnen als erwartet. Unter dem Strich kamen 277.000 Vertragskunden hinzu, wie der zur Deutschen Telekom gehörende US-Mobilfunkkonzern am Donnerstag in Bellevue mitgeteilt hat. Das sind zwar 13 Prozent weniger Nettoneukunden als vor einem Jahr, Analysten hatten jedoch mit noch etwas weniger gerechnet. Die Aktie gab im vorbörslichen US-Handel zuletzt um 3,1 Prozent nach.
Die Jahresprognose für den bereinigten freien Barmittelfluss erhöhte der Konzern indessen auf eine Spanne von 18,4 bis 18,8 Milliarden Dollar. Zuvor standen hier noch 18,1 bis 18,7 Milliarden auf dem Zettel. Die anderen Ziele für 2026 wurden bestätigt. So erwartet das Management um Konzernchef Srini Gopalan im laufenden Jahr unter dem Strich weiter 950.000 bis 1,05 Millionen neue Vertragskundenkonten.
Der Umsatz stieg im abgelaufenen Quartal um 7,9 Prozent auf 22,8 Milliarden Dollar (20 Mrd Euro). Analysten hatten hier einen Tick mehr erwartet. Der Serviceumsatz verbesserte sich dabei um 8,9 Prozent auf rund 19 Milliarden Dollar. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Core Ebitda) verzeichnete das US-Unternehmen einen Anstieg um 11,7 Prozent auf 9,5 Milliarden Dollar und damit etwas mehr als am Markt prognostiziert. Unter dem Strich stieg der Gewinn leicht um 0,5 Prozent auf rund 3,2 Milliarden./err/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 26,71 auf Tradegate (23. Juli 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -0,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,26 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 129,84 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +35,54 %/+50,60 % bedeutet.
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Genau, und deshalb glauben wir alles was uns die privaten Sender vorsetzten, so ala Fox News aus den USA! Eigenständiges Denken ist scheinbar bei einigen nicht mehr angesagt! Du kannst hier schreiben was du willst, aber die Öffentlichen sind in ihrer Berichterstattung seriöser als so mach privater Sender, und trotzdem ist die Bildung einer eigenen Meinung auch aus mehreren quellen wichtig! Pauschale Behauptungen wie die sind mir zu billig! Und wenn etwas gesendet wird was nicht der eigenen Meinung entspricht, dann kommt, ja klar: „ Lügenpresse“! 🤢
Die Aktionäre von T-Mobile US haben das Gehaltspaket des neuen Vorstandschefs Srini Gopalan jetzt mit ungewöhnlicher Deutlichkeit abgelehnt. Nur 73,3 Prozent der Stimmen billigten die Vergütung. Rechnet man die Ja-Stimmen der Deutschen Telekom als Mehrheitsaktionärin heraus, haben die freien Aktionäre das Paket nach Handelsblatt-Berechnung mit rund zwei zu eins Stimmen durchfallen lassen. Die Hintergründe kennt das HANDELSBLATT (kostenpflichtig):
https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/telekommunikation-aktionaere-wehren-sich-gegen-gehaltspaket-der-t-mobile-chefs-01/100240591.html