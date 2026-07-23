Heftiger Rückgang Gold verliert -1,13 %

-1,13 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,46 % 1 Monat +0,27 % 3 Monate -12,19 % 1 Jahr +20,64 %

Deutlicher Rückgang beim Goldpreis: Das Edelmetall verliertund fällt auf 4.083,54. Starker Verkaufsdruck prägt den Handel.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Gold bei 1.781,26USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.083,54USD ein Wert von 2.292,50USD geworden – ein Gewinn von +129,25 %.

Informationen zu Gold

Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.