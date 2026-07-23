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    ZenaTech schließt mit dem Erwerb eines in vier US-Bundesstaaten zugelassenen Landvermessungsunternehmens aus Ohio die 26. Übernahme im Drone-as-a-Service-Bereich ab

    ZenaTech schließt mit dem Erwerb eines in vier US-Bundesstaaten zugelassenen Landvermessungsunternehmens aus Ohio die 26. Übernahme im Drone-as-a-Service-Bereich ab
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Der erste Standort in Ohio – und dem mittlerweile 12. US-Bundesstaat – eröffnet weitere Chancen für das DaaS-Geschäft in den Bereichen Bauwesen, Infrastruktur, Energie und öffentliche Bauvorhaben

     

    Vancouver, British Columbia, 23. Juli 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“) – ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat – gibt bekannt, dass das Unternehmen die Übernahme von BA Land Professionals LLC mit Sitz in Dayton (Ohio), einem Vermessungsunternehmen, das in Ohio, Kentucky, Tennessee und North Carolina zugelassen ist, abgeschlossen hat. Diese ist die bis dato 26. Übernahme von ZenaTech im Drone-as-a-Service-Bereich und der erste Standort in Ohio. Damit wird die Präsenz des Unternehmens in den USA in den Bereichen Bauwesen, Infrastruktur, Energie und öffentliche Bauvorhaben auf 12 Bundesstaaten erweitert.

     

    „Unsere Übernahme in Ohio eröffnet uns Zugang zu gleich vier Bundesstaaten, was genau die Art von Hebel ist, mit dem wir unsere Strategie vorantreiben wollen“, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Die Geschäftsführung von BA Land Professionals verfügt über insgesamt 40 Jahre Erfahrung im Vermessungswesen und über langjährige Beziehungen in verschiedenen Sektoren, was uns eine etablierte und vertrauenswürdige Plattform für die Einführung unseres Drohnen- und LiDAR-Angebots in einer Region mit beträchtlicher Aktivität in den Bereichen Bau, Infrastruktur und Energie verschafft. Dies ist unsere 26. Übernahme, was von der anhaltenden Umsetzung unserer Roll-up-Strategie zeugt, die auf den Aufbau eines nationalen Netzwerks von Drone-as-a-Service-Standorten ausgerichtet ist, das sich auf etablierte Kunden und Umsätze stützt.“

     

    BA Land Professionals ist ein Full-Service-Landvermessungsunternehmen, das enge Beziehungen zu Kunden im Bauwesen sowie den Bereichen Energie, Industrie und Regierung unterhält. Spezialisiert ist das Unternehmen auf Landvermessung, Bauvermessung, topografische Vermessungen und Grenzvermessungen, ALTA/NSPS-Vermessungen, drohnengestützte und LiDAR-Kartierungen sowie GPS-Kontrolldienstleistungen unter Einsatz einer Vielzahl der effizientesten Technologien wie robotische Totalstationen, GNSS-Instrumente, Drohnen und Scantechnologien.

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