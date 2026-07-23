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Beno Holding AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
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Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
München (IRW-Press/23.07.2026) - Mitteilung
|1
|Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
|a)
|Name
|Klaus Jürgen Schulze
|2
|Grund der Meldung
|a)
|Position/Status
|Sonstige Führungsperson
|Aufsichtsratsmitglied der BENO Light Industrial GmbH & Co. KGaA
|b)
|Erstmeldung
|3
|Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
|a)
|Name
|Beno Holding AG
|b)
|LEI
|391200G6PDBP4B6JFR90
|4
|Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
|a)
|Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments
|Aktie
|Kennung
|DE000A11QLP3
|b)
|Art des Geschäfts
|Kauf
|c)
|Preis(e)
|Volumen
|7,20 EUR
|72.000,00 EUR
|d)
|Aggregierter Preis
|Aggregiertes Volumen
|7,20 EUR
|72.000,00 EUR
|e)
|Datum des Geschäfts
|21.07.2026 UTC+2
|f)
|Ort des Geschäfts
|Börse München
|MIC
|XMUN
(Ende)
Aussender: Beno Holding AG
Adresse: Brienner Str. 7, 80333 München
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Florian Renner
Tel.: +49 89 20 500 410
E-Mail: info@beno-gruppe.de
Website: www.beno-gruppe.de
ISIN(s): DE000A11QLP3 (Aktie), DE000A3H2XT2 (Anleihe)
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart
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