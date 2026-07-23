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    PTA-DD

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    Beno Holding AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

    PTA-DD - Beno Holding AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
    Foto: adobe.stock.com

    Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

    München (IRW-Press/23.07.2026) - Mitteilung

    1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
    a) Name Klaus Jürgen Schulze
    2 Grund der Meldung
    a) Position/Status Sonstige Führungsperson
    Aufsichtsratsmitglied der BENO Light Industrial GmbH & Co. KGaA
    b) Erstmeldung
    3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
    a) Name Beno Holding AG
    b) LEI 391200G6PDBP4B6JFR90
    4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
    a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie
    Kennung DE000A11QLP3
    b) Art des Geschäfts Kauf
    c) Preis(e) Volumen
    7,20 EUR 72.000,00 EUR
    d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen
    7,20 EUR 72.000,00 EUR
    e) Datum des Geschäfts 21.07.2026 UTC+2
    f) Ort des Geschäfts Börse München
    MIC XMUN

    (Ende)

    Aussender: Beno Holding AG
    Adresse: Brienner Str. 7, 80333 München
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Florian Renner
    Tel.: +49 89 20 500 410
    E-Mail: info@beno-gruppe.de
    Website: www.beno-gruppe.de

    ISIN(s): DE000A11QLP3 (Aktie), DE000A3H2XT2 (Anleihe)
    Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart



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