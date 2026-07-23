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    AKTIEN IM FOKUS

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    T-Mobile-Zahlen bremsen Erholung von Telekom etwas aus

    Für Sie zusammengefasst
    • T-Mobile Zahlen bremsen Telekom Kurserholung
    • Neukundenzuwachs T-Mobile blieb hinter AT&T Erwartungen
    • Vorbörse T-Mobile minus 4 Prozent zieht T-Aktien runter
    AKTIEN IM FOKUS - T-Mobile-Zahlen bremsen Erholung von Telekom etwas aus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Quartalszahlen von T-Mobile US haben am Donnerstag eine weitere Kurserholung der Aktien der Muttergesellschaft Deutsche Telekom verhindert. Die Erwartungen an den Neukundenzuwachs von T-Mobile US wurden nicht ganz so stark übertroffen, wie dies beim US-Konkurrenten AT&T tags zuvor der Fall gewesen war. Im vorbörslichen US-Handel fielen die Papiere von T-Mobile US um 4 Prozent und zogen in Frankfurt die T-Aktien mit runter.

    Nach einer ausgeprägten, dreimonatigen Schwächephase mit einem Kursverlust von fast einem Drittel bis unter 24 Euro hatten sich die Telekom-Anteile im Juli gerade erst wieder gefangen und mit Kursen von mehr als 27 Euro auch wieder über der Unterstützung der vergangenen Monate im Bereich 26 Euro notiert. Am Donnerstagnachmittag kosteten die T-Aktien zuletzt 26,67 Euro, dies war ein Minus von 2,1 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss vom Vortag./ajx/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,31 % und einem Kurs von 26,60 auf Tradegate (23. Juli 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -0,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 129,84 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +35,54 %/+50,60 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kurs‑ und Bewertungsfolgen strategischer Entscheidungen: Erwerb großer Medienrechte (WM 2030) als Umsatztreiber für MagentaTV, Debatten, ob die Aktie 40 € erreichen kann, Wettbewerb/Unsicherheit durch Starlink vs. Partnerlösungen, sowie Governance‑/Bewertungsrisiken durch hohe Vergütung des T‑Mobile‑Chefs und dessen Kursbindung an die Deutsche Telekom.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

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    dpa-AFX
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