AKTIEN IM FOKUS
T-Mobile-Zahlen bremsen Erholung von Telekom etwas aus
- T-Mobile Zahlen bremsen Telekom Kurserholung
- Neukundenzuwachs T-Mobile blieb hinter AT&T Erwartungen
- Vorbörse T-Mobile minus 4 Prozent zieht T-Aktien runter
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Quartalszahlen von T-Mobile US haben am Donnerstag eine weitere Kurserholung der Aktien der Muttergesellschaft Deutsche Telekom verhindert. Die Erwartungen an den Neukundenzuwachs von T-Mobile US wurden nicht ganz so stark übertroffen, wie dies beim US-Konkurrenten AT&T tags zuvor der Fall gewesen war. Im vorbörslichen US-Handel fielen die Papiere von T-Mobile US um 4 Prozent und zogen in Frankfurt die T-Aktien mit runter.
Nach einer ausgeprägten, dreimonatigen Schwächephase mit einem Kursverlust von fast einem Drittel bis unter 24 Euro hatten sich die Telekom-Anteile im Juli gerade erst wieder gefangen und mit Kursen von mehr als 27 Euro auch wieder über der Unterstützung der vergangenen Monate im Bereich 26 Euro notiert. Am Donnerstagnachmittag kosteten die T-Aktien zuletzt 26,67 Euro, dies war ein Minus von 2,1 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss vom Vortag./ajx/mis
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,31 % und einem Kurs von 26,60 auf Tradegate (23. Juli 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -0,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,26 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 129,84 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +35,54 %/+50,60 % bedeutet.
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Genau, und deshalb glauben wir alles was uns die privaten Sender vorsetzten, so ala Fox News aus den USA! Eigenständiges Denken ist scheinbar bei einigen nicht mehr angesagt! Du kannst hier schreiben was du willst, aber die Öffentlichen sind in ihrer Berichterstattung seriöser als so mach privater Sender, und trotzdem ist die Bildung einer eigenen Meinung auch aus mehreren quellen wichtig! Pauschale Behauptungen wie die sind mir zu billig! Und wenn etwas gesendet wird was nicht der eigenen Meinung entspricht, dann kommt, ja klar: „ Lügenpresse“! 🤢
Die Aktionäre von T-Mobile US haben das Gehaltspaket des neuen Vorstandschefs Srini Gopalan jetzt mit ungewöhnlicher Deutlichkeit abgelehnt. Nur 73,3 Prozent der Stimmen billigten die Vergütung. Rechnet man die Ja-Stimmen der Deutschen Telekom als Mehrheitsaktionärin heraus, haben die freien Aktionäre das Paket nach Handelsblatt-Berechnung mit rund zwei zu eins Stimmen durchfallen lassen. Die Hintergründe kennt das HANDELSBLATT (kostenpflichtig):
https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/telekommunikation-aktionaere-wehren-sich-gegen-gehaltspaket-der-t-mobile-chefs-01/100240591.html