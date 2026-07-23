Luftfahrt- und Rüstungskonzern RTX nimmt sich für 2026 noch mehr vor
- RTX hebt Jahresziele auf 95 bis 96 Mrd USD
- Q2 Umsatz 24,7 Mrd Dollar plus 14 Prozent
- Pratt & Whitney hemmt Ausbau der Airbus Produktion
ARLINGTON (dpa-AFX) - Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern RTX setzt seine Jahresziele nach einem überraschend guten zweiten Quartal ein weiteres Mal nach oben. Der bereinigte Umsatz soll nun 95 bis 96 Milliarden US-Dollar (83,3 bis 84,1 Mrd Euro) erreichen, teilte der Mutterkonzern des Rüstungsunternehmens Raytheon, des Luftfahrt-Zulieferers Collins und des Triebwerksbauers Pratt & Whitney am Donnerstag in Arlington mit. Das sind jeweils 2,5 Milliarden mehr als bisher angepeilt. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll mit 7,10 bis 7,35 Dollar ebenfalls höher ausfallen als zuletzt in Aussicht gestellt.
Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten gut an: Die RTX-Aktie gewann im vorbörslichen US-Handel mehr als vier Prozent an Wert.
Im zweiten Quartal erzielte RTX einen Umsatz von 24,7 Milliarden Dollar und damit 14 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Überschuss stieg um 29 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar. Schon im April hatte Konzernchef Chris Calio seine Jahresziele für 2026 angehoben.
Raytheon stellt Rüstungsgüter wie die Patriot-Flugabwehrsysteme her, die derzeit auch im Abwehrkampf der Ukraine gegen Russland zum Einsatz kommen, zuletzt wurden aber auch reichlich Flugabwehrraketen in Nahost verschossen, um Angriffe des Iran auf Golfstaaten abzuwehren.
Collins liefert allerlei Technik für die Luft- und Raumfahrt, von Rumpfteilen über Passagiersitze bis zu Triebwerksgondeln.
Pratt & Whitney baut zusammen mit Partnern wie dem deutschen Anbieter MTU Antriebe für Passagierjets wie die viel gefragte A320neo-Reihe des weltgrößten Flugzeugbauers Airbus . Dessen Chef Guillaume Faury hatte den Triebwerkshersteller in diesem Jahr dafür gescholten, nicht genügend Turbinen zu liefern. Vor allem wegen Pratt & Whitney könne Airbus die Flugzeugproduktion nicht so stark ausbauen wie erhofft./stw/mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 205,5 auf Tradegate (23. Juli 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +6,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,26 %.
Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 162,74 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 230,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -1,98 %/+20,07 % bedeutet.
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Das große Patriot-Problem des Westens
Im Iran-Krieg wurden in den ersten Wochen Hunderte Flugabwehrraketen verschossen – eine Jahresproduktion. Kostenpunkt: Drei bis zehn Millionen Dollar pro Rakete. Einiges deutet darauf hin, dass die Raketen bald knapp werden könnten.
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Haupthersteller (USA)
- https://www.rtx.com/: Als Hauptauftragnehmer ist Raytheon für die Systemintegration, die Radarsysteme (das Herzstück des Patriot) und die Bodenstationen/Leitstellen verantwortlich.
- https://www.lockheedmartin.com/: Das Unternehmen produziert die eigentlichen Abfangraketen, insbesondere die moderne PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) Serie.
Produktion in Deutschland/Europa
Aufgrund der hohen Nachfrage wird die Produktion derzeit massiv nach Europa ausgeweitet:
- MBDA Deutschland: In Kooperation mit Raytheon baut MBDA am Standort Schrobenhausen (Bayern) die erste Produktionslinie für Patriot-Lenkflugkörper außerhalb der USA auf.
- Bayern-Chemie: Das Tochterunternehmen von MBDA in Aschau am Inn wird ab 2028 die Antriebseinheiten für die Raketen fertigen.
Internationale Lizenzfertigung
- Mitsubishi Heavy Industries (MHI): In Japan wird das System unter Lizenz für die japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte g