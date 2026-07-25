Der nächste Blockbuster? Eli Lilly macht den Weg für 2027 frei

Der Erfolg spiegelt sich auch an der Börse wider. Die Lilly-Aktie hat in den vergangenen 5 Jahren rund 400 Prozent zugelegt. Novo Nordisk kommt im selben Zeitraum dagegen auf ein Plus von nicht einmal 10 Prozent. Nachdem die Aktie des dänischen Konzerns im Juni 2024 ihr Rekordhoch erreicht hatte, belasteten unter anderem enttäuschende Studiendaten, sinkende Umsätze und Gewinnwarnungen für 2026 die Entwicklung.

Eli Lilly zählt zu den größten Gewinnern des Booms bei Abnehmmedikamenten. Mit Mounjaro und Zepbound hat sich der US-Pharmakonzern in den vergangenen Jahren eine starke Marktposition erarbeitet und dem Rivalen Novo Nordisk zunehmend Marktanteile abgenommen. In Studien erzielten die Präparate teilweise höhere Gewichtsverluste als die Konkurrenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nun will Lilly den nächsten Schritt gehen. Der Konzern hat positive Phase-3-Ergebnisse für den Wirkstoff Retatrutid veröffentlicht und arbeitet damit auf eine weitere Markteinführung im boomenden Adipositas-Markt hin.

Starke Ergebnisse in Phase III

In den beiden Phase-III-Studien TRIUMPH-2 und TRIUMPH-3 erreichte Retatrutid die primären Studienziele. Teilnehmer verloren nach 80 Wochen je nach Studie und Dosierung durchschnittlich bis zu 22,6 Prozent ihres Körpergewichts. Bei Patienten mit Typ-2-Diabetes verbesserte sich zudem der Langzeitblutzuckerwert HbA1c, der den durchschnittlichen Blutzuckerspiegel der vergangenen Wochen widerspiegelt, um bis zu durchschnittlich 1,6 Prozentpunkte. Nach Angaben des Unternehmens verbesserten sich außerdem mehrere kardiovaskuläre Risikofaktoren wie Blutdruck, Triglyceride und Entzündungswerte.

Zulassungsantrag für 2027 geplant

Mit den beiden neuen Studien verfügt Lilly nach eigenen Angaben nun über das vollständige klinische Datenpaket für weltweite Zulassungsanträge. Der Konzern will Retatrutid nicht nur zur Behandlung von Adipositas einsetzen, sondern perspektivisch auch gegen Kniearthrose-Schmerzen und obstruktive Schlafapnoe.

"In fünf positiven Phase-III-Studien hat Retatrutide eine starke Wirksamkeit gezeigt, und wir glauben, dass es in Zukunft ein wichtiges Instrument für die Behandlung kardiometabolischer Erkrankungen sein könnte", sagte Kenneth Custer, Executive Vice President und Präsident von Lilly Cardiometabolic Health, laut der Unternehmensmitteilung. "Mit den positiven Ergebnissen aus TRIUMPH-2 und TRIUMPH-3 verfügen wir nun über das klinische Datenpaket, um weltweit Zulassungsanträge für Retatrutide als potenzielle Therapie bei Adipositas, Schmerzen bei Kniearthrose und obstruktiver Schlafapnoe einzureichen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Zulassungsbehörden bei der Bewertung dieses in seiner Art einzigartigen Arzneimittels."

Lilly plant, den Zulassungsantrag bei der US-Arzneimittelbehörde FDA im ersten Quartal 2027 einzureichen. Die detaillierten Studienergebnisse sollen zuvor auf medizinischen Fachkongressen vorgestellt und anschließend in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht werden. Nach Angaben des Unternehmens wird derzeit zudem das für den Antrag erforderliche Herstellungs- und Qualitätsdossier fertiggestellt.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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