🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly

    Nach Mounjaro

    757 Aufrufe 757 0 Kommentare 0 Kommentare

    Der nächste Blockbuster? Eli Lilly macht den Weg für 2027 frei

    Neue Phase-3-Daten haben Eli Lillys Hoffnungen auf den nächsten Kassenschlager gestärkt. Der Konzern peilt die US-Zulassung für 2027 an.

    Für Sie zusammengefasst
    • Positive Phase-III Ergebnisse für Retatrutid
    • Durchschnittlich bis zu 22,6 Prozent Gewichtsverlust
    • Zulassungsantrag bei FDA im ersten Quartal 2027
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Nach Mounjaro - Der nächste Blockbuster? Eli Lilly macht den Weg für 2027 frei
    Foto: Frank Rumpenhorst - picture-alliance / dpa

    Eli Lilly zählt zu den größten Gewinnern des Booms bei Abnehmmedikamenten. Mit Mounjaro und Zepbound hat sich der US-Pharmakonzern in den vergangenen Jahren eine starke Marktposition erarbeitet und dem Rivalen Novo Nordisk zunehmend Marktanteile abgenommen. In Studien erzielten die Präparate teilweise höhere Gewichtsverluste als die Konkurrenz.

    Der Erfolg spiegelt sich auch an der Börse wider. Die Lilly-Aktie hat in den vergangenen 5 Jahren rund 400 Prozent zugelegt. Novo Nordisk kommt im selben Zeitraum dagegen auf ein Plus von nicht einmal 10 Prozent. Nachdem die Aktie des dänischen Konzerns im Juni 2024 ihr Rekordhoch erreicht hatte, belasteten unter anderem enttäuschende Studiendaten, sinkende Umsätze und Gewinnwarnungen für 2026 die Entwicklung.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Eli Lilly!
    Long
    1.124,74€
    Basispreis
    7,07
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.267,12€
    Basispreis
    0,71
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Eli Lilly

    +0,86 %
    +1,30 %
    +5,59 %
    +36,33 %
    +47,65 %
    +161,28 %
    +393,07 %
    +1.365,90 %
    +6.857,71 %
    ISIN:US5324571083WKN:858560
    Eli Lilly direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Nun will Lilly den nächsten Schritt gehen. Der Konzern hat positive Phase-3-Ergebnisse für den Wirkstoff Retatrutid veröffentlicht und arbeitet damit auf eine weitere Markteinführung im boomenden Adipositas-Markt hin.

    Starke Ergebnisse in Phase III

    In den beiden Phase-III-Studien TRIUMPH-2 und TRIUMPH-3 erreichte Retatrutid die primären Studienziele. Teilnehmer verloren nach 80 Wochen je nach Studie und Dosierung durchschnittlich bis zu 22,6 Prozent ihres Körpergewichts. Bei Patienten mit Typ-2-Diabetes verbesserte sich zudem der Langzeitblutzuckerwert HbA1c, der den durchschnittlichen Blutzuckerspiegel der vergangenen Wochen widerspiegelt, um bis zu durchschnittlich 1,6 Prozentpunkte. Nach Angaben des Unternehmens verbesserten sich außerdem mehrere kardiovaskuläre Risikofaktoren wie Blutdruck, Triglyceride und Entzündungswerte.

     

    Zulassungsantrag für 2027 geplant

    Mit den beiden neuen Studien verfügt Lilly nach eigenen Angaben nun über das vollständige klinische Datenpaket für weltweite Zulassungsanträge. Der Konzern will Retatrutid nicht nur zur Behandlung von Adipositas einsetzen, sondern perspektivisch auch gegen Kniearthrose-Schmerzen und obstruktive Schlafapnoe.

    "In fünf positiven Phase-III-Studien hat Retatrutide eine starke Wirksamkeit gezeigt, und wir glauben, dass es in Zukunft ein wichtiges Instrument für die Behandlung kardiometabolischer Erkrankungen sein könnte", sagte Kenneth Custer, Executive Vice President und Präsident von Lilly Cardiometabolic Health, laut der Unternehmensmitteilung. "Mit den positiven Ergebnissen aus TRIUMPH-2 und TRIUMPH-3 verfügen wir nun über das klinische Datenpaket, um weltweit Zulassungsanträge für Retatrutide als potenzielle Therapie bei Adipositas, Schmerzen bei Kniearthrose und obstruktiver Schlafapnoe einzureichen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Zulassungsbehörden bei der Bewertung dieses in seiner Art einzigartigen Arzneimittels."

    Lilly plant, den Zulassungsantrag bei der US-Arzneimittelbehörde FDA im ersten Quartal 2027 einzureichen. Die detaillierten Studienergebnisse sollen zuvor auf medizinischen Fachkongressen vorgestellt und anschließend in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht werden. Nach Angaben des Unternehmens wird derzeit zudem das für den Antrag erforderliche Herstellungs- und Qualitätsdossier fertiggestellt.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1104,81$, was einem Rückgang von -7,63% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nach Mounjaro Der nächste Blockbuster? Eli Lilly macht den Weg für 2027 frei Neue Phase-3-Daten haben Eli Lillys Hoffnungen auf den nächsten Kassenschlager gestärkt. Der Konzern peilt die US-Zulassung für 2027 an.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     