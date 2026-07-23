Börsen Update
Börsen Update Europa - 23.07. - TecDAX schwach -1,70 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:53) bei 24.996,95 PKT und fällt um -0,60 %.
Top-Werte: Rheinmetall +4,02 %, Daimler Truck Holding +3,87 %, GEA Group +1,12 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -3,84 %, Commerzbank -3,73 %, Symrise -3,34 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:46) bei 31.863,12 PKT und fällt um -0,35 %.
Top-Werte: TRATON +11,35 %, HENSOLDT +4,39 %, RENK Group +2,77 %
Flop-Werte: flatexDEGIRO -6,03 %, AUTO1 Group -5,71 %, Sartorius Vz. -3,65 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:47) bei 3.728,12 PKT und fällt um -1,70 %.
Top-Werte: HENSOLDT +4,39 %, Verbio +1,83 %, freenet +0,33 %
Flop-Werte: Eckert & Ziegler -4,36 %, PVA TePla -3,96 %, Infineon Technologies -3,84 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.257,70 PKT und fällt um -0,82 %.
Top-Werte: Rheinmetall +4,02 %, argenx +3,99 %, ENI +2,52 %
Flop-Werte: UniCredit -4,46 %, Infineon Technologies -3,84 %, Deutsche Telekom -2,79 %
Der ATX bewegt sich bei 6.475,77 PKT und fällt um -0,67 %.
Top-Werte: OMV +2,08 %, Andritz +0,79 %, Oesterreichische Post +0,54 %
Flop-Werte: CA-Immobilien-Anlagen -2,83 %, voestalpine -2,42 %, Erste Group Bank -2,25 %
Der SMI bewegt sich bei 14.174,57 PKT und fällt um -0,93 %.
Top-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert +2,32 %, Lonza Group +1,74 %, Logitech International +0,78 %
Flop-Werte: Nestle -6,34 %, Givaudan -6,20 %, Sika -1,71 %
Der CAC 40 steht bei 8.344,30 PKT und verliert bisher -1,09 %.
Top-Werte: Thales +5,58 %, TotalEnergies +2,37 %, Dassault Systemes +2,16 %
Flop-Werte: STMicroelectronics -14,80 %, Eurofins Scientific -6,87 %, L'Oreal -2,66 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.170,17 PKT und verliert bisher -0,46 %.
Top-Werte: Volvo Registered (B) +1,21 %, SKF (B) +0,54 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,30 %
Flop-Werte: Getinge (B) -2,33 %, Essity Registered (B) -2,31 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -2,08 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.235,00 PKT und fällt um -0,72 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,47 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,16 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,10 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,53 %, Jumbo -2,37 %, Coca-Cola HBC -2,15 %
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