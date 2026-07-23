Allegion Aktie klettert deutlich - 23.07.2026

Die Allegion Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +11,38 % auf 136,58€. Damit gewinnt die Aktie +13,95 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,78 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Allegion Aktie. Nach einem Plus von +1,78 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 136,58€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Allegion ist ein führender Anbieter von Sicherheitslösungen mit einer starken globalen Präsenz und innovativen Produkten, die sich durch ihre Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit auszeichnen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Allegion Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +11,79 %.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +16,81 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,18 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Allegion einen Rückgang von -9,50 %.

Während Allegion heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,54 %.

Allegion Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,81 % 1 Monat +21,18 % 3 Monate +11,79 % 1 Jahr -5,31 %

Informationen zur Allegion Aktie

Stand: 23.07.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 86 Mio. Allegion Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,04 Mrd.EUR € wert.

Allegion plc (NYSE: ALLE), a leading global security products and solutions provider, today reported financial results for its second quarter (ended June 30, 2026). “Allegion delivered a strong quarter driven by organic growth and margin expansion …

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Ob die Allegion Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Allegion Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.