Rheinmetall-Partner liefert den nächsten Volltreffer

Lockheed Martin hat im zweiten Quartal 2026 deutlich mehr umgesetzt und verdient. Der Rüstungskonzern profitierte von der hohen Nachfrage und dem Ausbau seiner Munitionsproduktion. Der Rüstungsriese legte um etwa fünf Prozent zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Umsatz stieg um elf Prozent auf 20,1 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn sprang von 342 Millionen auf 1,8 Milliarden US-Dollar. Das verwässerte Ergebnis je Aktie erhöhte sich von 1,46 auf 7,94 US-Dollar. Von FactSet befragte Analysten hatten mit 7,19 US-Dollar je Aktie und einem Umsatz von 19,34 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Auch der Mittelzufluss verbesserte sich deutlich. Der operative Cashflow stieg von 201 Millionen auf 3,2 Milliarden US-Dollar. Der freie Cashflow erreichte 2,9 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahr hatte Lockheed Martin noch einen negativen freien Cashflow von 150 Millionen US-Dollar ausgewiesen.

Neue Aufträge über 65 Milliarden US-Dollar ließen den Auftragsbestand auf den Rekordwert von 230 Milliarden US-Dollar steigen.

"Wir haben im zweiten Quartal eine starke Leistung erzielt", sagte Vorstandschef Jim Taiclet. Die Ergebnisse zeigten, dass die Strategie mit ihrem Fokus auf Integration, Partnerschaften und operative Verbesserungen funktioniere.

Lockheed Martin hob deshalb seine Jahresprognose an. Der Konzern erwartet nun ein Umsatzwachstum von rund acht Prozent. Das operative Ergebnis der Geschäftsbereiche soll um 28 Prozent steigen. Beim freien Cashflow rechnet das Unternehmen mit mehr als sieben Milliarden US-Dollar.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31. Juli 2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Zusätzlichen Rückenwind liefert ein mehrjähriger Vertrag über 35 Milliarden US-Dollar mit der US-amerikanischen Raketenabwehrbehörde. Der Auftrag betrifft das Raketenabwehrsystem Terminal High Altitude Area Defense.

Zudem brachte Lockheed Martin das Anti-Drohnen-System Sanctum innerhalb von 45 Tagen vom Konzept bis zum erfolgreichen Test mit scharfer Munition. Das System verbindet Gefechtsführung, Radar, Abschussvorrichtung und Rakete.

Auch die internationale Produktion wird ausgebaut. In den Vereinigten Staaten arbeitet Lockheed Martin mit General Motors Defense zusammen. In Europa plant der Konzern mit Rheinmetall die gemeinsame Herstellung des Army Tactical Missile System.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!