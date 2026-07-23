AKTIE IM FOKUS
Jungheinrich auf Talfahrt wegen gesenktem Gewinnausblick
- Anleger verunsichert durch gesenkten Gewinnausblick
- Aktien stürzten um 4,6 Prozent auf 24,10 Euro
- Wettbewerb und Materialkosten senken die Profitabilität
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Zeiten für die Anleger von Jungheinrich bleiben wegen eines gesenkten Gewinnausblicks unruhig. Die Aktien brachen am Donnerstagmittag mit einem Kursrutsch ihren Erholungsversuch der vergangenen Tage ab. Mit einem Abschlag von 4,6 Prozent auf 24,10 Euro begaben sie sich wieder zurück in Richtung des Tiefs seit 2022, das Mitte Juni mit 21,72 Euro markiert worden war. Am Morgen hatten sie zwischenzeitlich noch ein Hoch seit Mitte Mai erreicht.
Wettbewerb und Materialkosten stimmen den Gabelstapler-Hersteller vorsichtiger für die Gewinnentwicklung im laufenden Jahr. Eine Umsatzentwicklung, die 2026 wohl besser sein wird als bisher geplant, kann das nicht kompensieren.
Mit den Eckdaten für das zweite Quartal sei das Unternehmen "in der Spur", schrieb Lucas Ferhani von Jefferies Research. Er analysierte, dass Jungheinrich auf Kosten einer niedrigeren Profitabilität Marktanteile gewonnen hat./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie
Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,24 % und einem Kurs von 23,86 auf Tradegate (23. Juli 2026, 14:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um +3,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,16 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +34,91 %/+96,24 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Jungheinrich - 621993 - DE0006219934
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Jungheinrich. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Jungheinrich ist immer für Ausschläge gut, wie ein Blick auf den 5-Jahreschartg zeigt
https://www.automobil-industrie.vogel.de/natrium-ionen-akku-…