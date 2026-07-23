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    BERENBERG stuft DIAGEO auf 'Buy'

    BERENBERG stuft DIAGEO auf 'Buy'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2223 Pence belassen. Für die Unternehmen aus dem Bier- und Softdrink-Sektor rechne er mit einer relativ positiven Quartalsberichtssaison, die von Großereignissen wie der Fußball-Weltmeisterschaft sowie einer niedrigen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr profitiert haben sollte, schrieb Javier Gonzalez Lastra in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Für die Spirituosenhersteller hingegen sei der entscheidende US-Markt weiterhin herausfordernd, was die Ergebnisse voraussichtlich weniger erfreulich ausfallen lassen dürfte./edh/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 15:07 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 18,12EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 13:45 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Javier Gonzalez Lastra
    Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 22,23
    Kursziel alt: 22,23
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m




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