BERENBERG stuft DIAGEO auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2223 Pence belassen. Für die Unternehmen aus dem Bier- und Softdrink-Sektor rechne er mit einer relativ positiven Quartalsberichtssaison, die von Großereignissen wie der Fußball-Weltmeisterschaft sowie einer niedrigen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr profitiert haben sollte, schrieb Javier Gonzalez Lastra in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Für die Spirituosenhersteller hingegen sei der entscheidende US-Markt weiterhin herausfordernd, was die Ergebnisse voraussichtlich weniger erfreulich ausfallen lassen dürfte./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 15:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 18,12EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 13:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Javier Gonzalez Lastra

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22,23

Kursziel alt: 22,23

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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