EZB lässt Leitzinsen unverändert
Für Sie zusammengefasst
- EZB hält Leitzinsen im Euroraum unverändert bei 2,25%
- Einlagenzins für Banken und Sparer bleibt bei 2,25%
- Experten hatten diese Entscheidung überwiegend erwartet
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Leitzinsen im Euroraum bleiben unverändert. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins liegt weiterhin bei 2,25 Prozent, wie der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt entschied. Experten hatten dies überwiegend erwartet./ben/ceb/DP/jha
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