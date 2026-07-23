Gibt es bald eine Fusion zwischen SpaceX und Tesla?

"Wie Sie an den zahlreichen Kooperationen mit SpaceX auf so vielen Gebieten erkennen können – es gibt immer mehr Überschneidungen, insbesondere mit Terafab, das wird wirklich ein gigantisches Projekt werden", sagte Musk als Antwort auf die Frage eines Analysten zu diesem Thema des Tesla-Earning-Calls am Mittwoch.

Occupy Mars – aber zunächst die Herzen der Anleger. Elon Musk hat sich zu Fusionsgerüchten von SpaceX und Tesla geäußert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Aber natürlich können wir über Unternehmenszusammenschlüsse und dergleichen nicht in einer Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen sprechen", meinte Musk. "Das muss im Rahmen des ordnungsgemäßen Verfahrens erfolgen."

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Die Aktie von SpaceX liegt seit ihrem IPO um rund 23 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung liegt aber immer noch bei über 1 Billion US-Dollar. Auch die Anteilsscheine von Tesla haben es derzeit schwer, besonders nach dem am Donnerstag vorgelegten Quartalsbericht.

Musk ging auch auf die Vorteile und Synergieeffekte beider Unternehmen ein und verwies auf den KI-Assistenten Grok in Tesla-Fahrzeugen sowie auf die Integration von Starlink in die Fahrzeuge. SpaceX nutzt zudem die Batteriespeichersysteme von Tesla für seine Rechenzentren.

Gene Munster, geschäftsführender Gesellschafter von Deepwater Asset Management, sagte, die Wahrscheinlichkeit einer Fusion von Tesla und SpaceX sei nun höher.

"Vor der Telefonkonferenz schätzte ich die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Unternehmen in den nächsten Jahren fusionieren, auf 80 Prozent. Jetzt erhöhe ich diese auf 90 Prozent", so Munster in einem Beitrag auf X.

Bei einer Fusion beider Unternehmen hätte der neu geschaffene Konzern eine Marktkapitalisierung von rund 2,2 Billionen US-Dollar.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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