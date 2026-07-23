Trump
Atomdeal mit Riad nur bei Annäherung mit Israel
Für Sie zusammengefasst
- Trump macht Atomdeal von Israelnormalisierung abhängig
- Saudi-Arabien müsse Abraham-Abkommen beitreten
- Äußerung erfolgte auf Trumps Plattform Truth Social
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
WASHINGTON/RIAD (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump macht den Atomdeal mit Saudi-Arabien überraschend von einer Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Golfstaat und Israel abhängig. Saudi-Arabien müsse den "hoch angesehenen und erfolgreichen Abraham-Abkommen" beitreten, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Mit diesen Abkommen hatten mehrere arabische Länder ihre Beziehungen zu Israel normalisiert./jot/DP/nas
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