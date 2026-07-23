BASF setzt angekündigten Verkauf von Wohnungen teilweise aus
- BASF setzt Paketverkauf von Werkswohnungen aus
- Verkauf einzelner Wohnungen wird fortgesetzt
- Marktbedingungen änderten sich und Kritik kam auf
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern BASF setzt den angekündigten Verkauf für einen Teil von Werkswohnungen ihrer Tochtergesellschaft aus. "Wir sehen uns in der Verantwortung, wirtschaftlich nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Ein nicht wertsteigernder Verkauf ist daher keine Option für uns", teilte Helmut Winterling mit, der Präsident der Europäischen Verbundstandorte bei BASF. Die Voraussetzungen am Immobilien- und Kapitalmarkt hätten sich in den vergangenen Monaten maßgeblich verändert.
BASF hatte im Februar über den geplanten Verkauf informiert. Hintergrund ist die strategische Ausrichtung. BASF will sich mehr auf sein Kerngeschäft konzentrieren, um die Wettbewerbsfähigkeit und das Stammwerk zu stärken.
Ursprünglich handelte es sich um 1.100 Eigentumswohnungen, die an verschiedene einzelne Käufer verkauft werden sollen, sowie 3.300 Wohnungen, die als Paket inklusive Gebäude an einen Kaufinteressenten gehen sollen. Nun teilte BASF mit, der Verkauf des Pakets werde bis auf weiteres ausgesetzt, der Verkauf der Eigentumswohnungen aber fortgesetzt. Bei Gewerkschaften und Landespolitik war der geplante Wohnungsverkauf auf Kritik gestoßen./wo/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 49,17 auf Tradegate (23. Juli 2026, 14:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +4,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,39 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 43,94 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der BASF Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -18,69 %/+24,00 % bedeutet.
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Das Ganze könnte womöglich weniger als die Summe seiner Teile
sein. Auf den BASF-Konzern könnte diese etwas verdrehte Logik
zutreffen, denn nach Informationen aus Finanz- und
Unternehmenskreisen könnte die Agrarsparte des Konzerns beim
geplanten Börsengang auf eine Bewertung zwischen 20 und 30
Milliarden Euro kommen, wie das HANDELSBLATT (kostenpflichtig)
darlegt:
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/basf-konzern-strebt-beim-boersengang-der-agrarsparte-mega-bewertung-an/100238474.html
Grund für die verdrehte Logik ist, dass der BASF-Konzern beim Börsengang der Agrarsparte eine Mega-Bewertung anstrebt. Die Sparte soll 2027 an die Börse. In Finanzkreisen wird mit einer Bewertung zwischen 20 und 30 Milliarden Euro gerechnet – mehr als der Hälfte des Börsenwerts der gesamten BASF-Gruppe.
Da der gesamte Konzern derzeit an der Börse 42 Milliarden Euro wert ist, die Agrarsparte aber nur ein Sechstel zum Umsatz beisteuert, zeigt diese Bewertung vor allem eines: wie skeptisch Investoren dem BASF-Konglomerat aus Chemie, Kunststoff und Agrar gegenüberstehen…
Aktuell scheinen die Dividenden gesichert.