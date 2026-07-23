🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLPKF Laser & Electronics AktievorwärtsNachrichten zu LPKF Laser & Electronics

    ROUNDUP

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    LPKF kämpft mit schwachem Wirtschaftsumfeld und mauem Solargeschäft

    Für Sie zusammengefasst
    • LPKF verzeichnet im Q2 hohe Verluste und rotes EBIT
    • Umsatz brach im Quartal um 43 Prozent auf 19,35 Mio
    • Schwieriges zweites Halbjahr Jahresprognose möglich
    ROUNDUP - LPKF kämpft mit schwachem Wirtschaftsumfeld und mauem Solargeschäft
    Foto: Arne Dedert - DPA

    GARBSEN (dpa-AFX) - Das schwierige wirtschaftliche Umfeld und die anhaltende Auftragsschwäche im Solargeschäft haben dem Laserspezialisten LPKF im zweiten Quartal rote Zahlen eingebrockt. Konzernchef Klaus Fiedler sprach am Donnerstag laut Mitteilung von insgesamt nicht zufriedenstellenden Zahlen, "da globale Krisen unser Kerngeschäft in der Breite belasten". Das Management setzt jedoch weiter auf einen künftigen Wachstumsschub im Halbleitergeschäft und bestätigte seine Prognosen für das Gesamtjahr. Das im Frühjahr angekündigte Restrukturierungsprogramm treibt der Konzern derweil voran. An der Börse sorgte das Zahlenwerk für einen Kurseinbruch.

    Mit einem Abschlag von mehr als zwölf Prozent notierte LPKF am Nachmittag am unteren Ende im Kleinwerteindex SDax . Allerdings hat die Aktie seit Jahresbeginn trotz der jüngsten Verluste rund 165 Prozent zugelegt. Vom Jahreshoch im Juni bei 30,80 Euro ist der Kurs inzwischen aber um gut die Hälfte auf zuletzt 14,85 Euro gefallen.

    Wie das erst kürzlich in den SDax zurückgekehrte Unternehmen mitteilte, brach der Umsatz im zweiten Quartal um rund 43 Prozent auf 19,35 Millionen Euro ein. Zugleich belastete die Restrukturierung das Ergebnis: Das operative Ergebnis (Ebit) sank auf minus 7,2 Millionen Euro nach plus 2,2 Millionen ein Jahr zuvor. Bereinigt um Restrukturierungsaufwendungen und Abfindungen verblieb ein Minus von 4,8 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Fehlbetrag von 7,2 Millionen Euro nach einem Gewinn von 1,35 Millionen ein Jahr zuvor.

    Ein Händler sprach von einem "sehr schwachen Bericht" mit niedrigen Auftragseingängen, vor allem im Solargeschäft. Dort halten sich Kunden laut LPKF wegen des erwarteten Technologiewechsels zu Perowskit-Solarzellen weiter mit Investitionen zurück. Konzernweit lag der Auftragsbestand Ende Juni mit 34,7 Millionen Euro jedoch nahezu auf Vorjahresniveau, während die Auftragseingänge mit 44 Millionen leicht darüber lagen.

    Für das Gesamtjahr rechnet LPKF weiter mit einem Umsatz von 105 bis 120 Millionen Euro. Die bereinigte operative Marge soll zwischen minus 3 und plus 4,5 Prozent liegen. Der Vorstand erwartet zwar ein "anspruchsvolles" zweites Halbjahr, sieht die Jahresziele angesichts der Auftragslage aber als erreichbar an. Positive Impulse erwartet der Laserspezialist insbesondere in den Segmenten Solar und Electronics. Im Elektronikgeschäft lag der Auftragseingang zum Ende des Halbjahres trotz eines schwachen zweiten Quartals "signifikant" über dem Vorjahreswert.

    LPKF befindet sich seit mehreren Jahren in einem schwierigen Umbau. Nach dem Ende des Corona-Booms litt das Unternehmen unter einer schwachen Investitionsbereitschaft wichtiger Kunden, insbesondere aus der Elektronik- und Solarbranche. Hinzu kamen Verzögerungen bei der Kommerzialisierung der als Zukunftstechnologie geltenden LIDE-Plattform. Anleger warten seit längerem auf größere Serienaufträge aus der Halbleiterindustrie.

    Für LPKF bleibt LIDE der große Hoffnungsträger. Nach Unternehmensangaben hat sich die Technologie als Schlüsselverfahren für das sogenannte Advanced Packing für Halbleiter weiter etabliert, zudem sei der Konzern hier für KI-Anwendungen gut positioniert. Das Umsatzpotenzial werde deutlich höher eingeschätzt als bisher. Den adressierbaren Markt bis 2030 beziffert LPKF nun auf rund 1,7 Milliarden Euro.

    Beim Restrukturierungsprogramm "North Star" sieht sich das Unternehmen ebenfalls auf Kurs. Dieses soll Kosten senken, Prozesse verschlanken und die Organisation auf profitables Wachstum ausrichten. Die erste Welle des Personalabbaus sei im zweiten Quartal abgeschlossen und die künftige Organisations- und Prozessstruktur weiter konkretisiert worden, hieß es./tav/err/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

    Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,95 % und einem Kurs von 14,45 auf Tradegate (23. Juli 2026, 14:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LPKF Laser & Electronics Aktie um -18,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -47,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von LPKF Laser & Electronics bezifferte sich zuletzt auf 347,85 Mio..

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,500Euro. Von den letzten 2 Analysten der LPKF Laser & Electronics Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000Euro was eine Bandbreite von -28,06 %/-35,25 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu LPKF Laser & Electronics - 645000 - DE0006450000

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über LPKF Laser & Electronics. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs- und Bewertungsängste bei LPKF: anstehenden Halbjahresbericht, geringes Handelsvolumen und die Xetra‑Schlussauktion als Kursentscheid, weiterhin nennenswerte Short‑Positionen, tägliche Verluste bis rund 5% und Aussicht auf Einstelligkeit/Support knapp unter 10 €, zudem Zweifel an fundamentaler Rechtfertigung und fehlende Bestätigung eines Markteintritts in die Chipindustrie.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber LPKF Laser & Electronics eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP LPKF kämpft mit schwachem Wirtschaftsumfeld und mauem Solargeschäft Das schwierige wirtschaftliche Umfeld und die anhaltende Auftragsschwäche im Solargeschäft haben dem Laserspezialisten LPKF im zweiten Quartal rote Zahlen eingebrockt. Konzernchef Klaus Fiedler sprach am Donnerstag laut Mitteilung von insgesamt …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     