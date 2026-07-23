BERNSTEIN RESEARCH stuft AKZO NOBEL NV auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. James Hooper wertet das zweite Quartal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als "stetigen Fortschritt in einem schwierigen Umfeld". Er hält die unveränderte Prognose des Farbenherstellers für das Gesamtjahr für glaubwürdig. Sein Optimismus basiere ohnehin mehr auf dem zu negativ geprägten Analystenkonsens denn auf rosigen Zukunftserwartungen./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 17:05 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 04:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 57,60EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 12:55 Uhr) gehandelt.





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