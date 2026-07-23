DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Siemens Energy auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Quartalszahlen des Konkurrenten GE Vernova auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Resultate des US-Energieanlagen-Herstellers seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erwartungen seien derweil sehr hoch gewesen./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 149,8EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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