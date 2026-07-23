DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Klöckner & Co auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Klöckner & Co anlässlich eines Übernahmeangebots von Worthington Steel samt geplantem Rückzug von der Börse auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Da die Delisting-Pläne faktisch nicht von der Zustimmung der Minderheitsaktionäre abhängig seien, stünden die Aktionäre im Wesentlichen vor der Wahl, entweder sofort 11 Euro je Aktie in bar zu akzeptieren oder an einer möglichen künftigen strukturellen Abfindung zu partizipieren, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 12,30EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: Klöckner & Co

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 11

Kursziel alt: 11

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar