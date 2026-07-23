DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MERCK KGAA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Pharma- und Technologiekonzern dürfte insgesamt solide Kennziffern ausweisen, schrieb Falko Friedrichs in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem organischen Umsatzwachstum von 3 Prozent und einem Anstieg des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) von ebenfalls 3 Prozent./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 137,8EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 125

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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