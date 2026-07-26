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    200 Milliarden US-Dollar

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    IPO-Rekord: Droht jetzt die nächste Blase – oder ist alles ganz anders?

    Die Börsengänge in den USA steuern auf ein Rekordjahr zu. Goldman Sachs sieht dennoch keine Blase. Andere Experten mahnen hingegen zur Vorsicht.

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman: US-IPO-Anstieg ist Normalisierung, keine Blase
    • Experten warnen vor Spekulationsrisiko bei vielen IPOs
    • Hongkong zieht IPO-Milliarden an, Europa bleibt zurück
    • Report: Achtung, Korrektur!
    200 Milliarden US-Dollar - IPO-Rekord: Droht jetzt die nächste Blase – oder ist alles ganz anders?
    Foto: John Angelillo - picture alliance / Newscom

    Das Volumen der Börsengänge in den USA dürfte in diesem Jahr erstmals die Marke von 200 Milliarden US-Dollar überschreiten. Der kräftige Anstieg schürt bei einigen Marktbeobachtern Sorgen vor einer Überhitzung. Goldman Sachs bewertet laut CNBC die Entwicklung jedoch deutlich gelassener und spricht von einer Rückkehr zur Normalität.

    Goldman sieht keine außergewöhnliche IPO-Welle

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    Nach Berechnungen der Investmentbank gab es in den USA bislang rund 60 Börsengänge. Damit liegt die Aktivität zwar über den vergangenen Jahren, bewegt sich aber weiterhin in der Nähe des langfristigen Durchschnitts von rund 100 Neuemissionen pro Jahr. Von den fast 400 Börsengängen während der Dotcom-Blase 1999 oder den mehr als 250 Börsengängen im Jahr 2021 sei der Markt weit entfernt.

    "Der derzeitige Aufschwung gleicht eher einer Normalisierung der Börsengänge – verstärkt durch einige wenige sehr große Transaktionen – als dem breit angelegten Anstieg, den Anleger üblicherweise mit einem Börsengang-Boom in Verbindung bringen", sagte Ben Snider, Chefstratege für US-Aktien bei Goldman Sachs, laut dem Bericht.

    Nicht alle Experten teilen den Optimismus

    Owen Lamont, Senior Vice President und Portfoliomanager bei Acadian Asset Management, bewertet die Entwicklung kritischer. Eine starke Zunahme neuer Aktienemissionen sei eines der Warnsignale für eine mögliche Spekulationsblase. Unternehmen würden neue Aktien bevorzugt dann verkaufen, wenn sie ihre Bewertung für besonders hoch hielten.

    Anleger sollten deshalb Geduld mitbringen. "Börsengänge sind wie Bananen: Sie müssen erst reifen, bevor man sie essen kann", sagte Lamont CNBC.

    Zudem gibt es Bedenken, ob der Markt das steigende Angebot an neuen Aktien dauerhaft aufnehmen kann, insbesondere wenn in den kommenden Jahren Haltefristen für Altaktionäre auslaufen.

    Europa bleibt zurück, Hongkong legt kräftig zu

    Während in Europa in den vergangenen 12 Monaten Aktien im Wert von mehr als 200 Milliarden Euro ausgegeben wurden, bleibt die Nettoemission nach Rückkäufen und Einlösungen laut Goldman Sachs leicht negativ. Das eigentliche Problem sei nicht ein Überangebot neuer Aktien, sondern fehlende Mittelzuflüsse europäischer Anleger. Deshalb liege die Zahl der Börsengänge mit rund 40 Transaktionen weiterhin deutlich unter dem historischen Durchschnitt.

    Ganz anders entwickelt sich der Markt in Hongkong. Nach mehreren schwachen Jahren haben Unternehmen dort 2025 bereits 37 Milliarden US-Dollar über Börsengänge eingesammelt. Für 2026 erwartet Goldman Sachs bis zu 60 Milliarden US-Dollar. Treiber seien politische Lockerungen, günstigere Börsenregeln und der Trend chinesischer Unternehmen, zusätzlich in Hongkong Kapital aufzunehmen. Goldman verweist außerdem auf eine starke Nachfrage, die die hohe Zahl neuer Börsengänge stützen dürfte.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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