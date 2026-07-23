DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Santander auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,10 Euro belassen. Die spanische Großbank habe solide Kennziffern im Rahmen der Erwartungen vorgelegt, schrieb Alfredo Alonso in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,31 % und einem Kurs von 11,76EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 14:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Alfredo Alonso
Analysiertes Unternehmen: Santander
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12,10
Kursziel alt: 12,10
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Alfredo Alonso
Analysiertes Unternehmen: Santander
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12,10
Kursziel alt: 12,10
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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