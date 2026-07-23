BERNSTEIN RESEARCH stuft NOKIA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 5,54 Euro belassen. Der Netzwerkausrüster habe für das zweite Quartal ein solides Ergebnis präsentiert, schrieb Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht darin aber noch nicht den ersehnten Befreiungsschlag, den man auf den ersten Blick vermuten könnte. Tiefer betrachtet sei das Ergebnis eher Durchschnitt./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:24 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:24 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 9,048EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 14:40 Uhr) gehandelt.





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