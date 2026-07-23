DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft British American Tobacco auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco vor Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 5100 Pence belassen. Der Tabakkonzern dürfte den Nettoumsatz organisch um 2,7 Prozent gesteigert haben, schrieb Damian McNeela in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 53,42EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Damian McNeela

Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 51

Kursziel alt: 51

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

