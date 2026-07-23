DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft British American Tobacco auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco vor Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 5100 Pence belassen. Der Tabakkonzern dürfte den Nettoumsatz organisch um 2,7 Prozent gesteigert haben, schrieb Damian McNeela in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 53,42EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Damian McNeela
Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 51
Kursziel alt: 51
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Damian McNeela
Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 51
Kursziel alt: 51
Währung: GBP
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