DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal vor Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Das bereinigte Wachstum des Körperpflegekonzerns dürfte sich im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Jahresviertel auf 6,2 Prozent verlangsamt haben, schrieb Tom Sykes in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,62 % und einem Kurs von 370,3EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 14:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 340

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

