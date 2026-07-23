DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Sell'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal vor Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Das bereinigte Wachstum des Körperpflegekonzerns dürfte sich im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Jahresviertel auf 6,2 Prozent verlangsamt haben, schrieb Tom Sykes in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,62 % und einem Kurs von 370,3EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 14:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 340
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 340
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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