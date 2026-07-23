BERNSTEIN RESEARCH stuft Argenx auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Argenx nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 877 Euro belassen. Justin Smith attestierte dem Pharmakonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine Entwicklung von hoher Qualität. Der Gewinn je Aktie sei neben einem besseren Umsatztrend auch gestützt auf die Profitabilität./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:32 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:32 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 758EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 14:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Justin Smith

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 877

Kursziel alt: 877

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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