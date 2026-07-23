West Pharmaceutical Services Aktie bestätigt den positiven Trend - 23.07.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die West Pharmaceutical Services Aktie. Mit einer Performance von +9,82 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die West Pharmaceutical Services Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,36 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 344,90€, mit einem Plus von +9,82 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

West Pharmaceutical Services ist ein führender Anbieter von Verpackungs- und Verabreichungssystemen für injizierbare Medikamente (Gummistopfen, Spritzenkomponenten, Sicherheits- und Autoinjektorsysteme). Starke Position im regulierten Pharma-/Biotechmarkt, hohe Wechselkosten. Wichtige Wettbewerber: Becton Dickinson, Gerresheimer, Schott Pharma. USP: hohe Qualitäts- und Compliance-Standards, enge Kundenintegration, breites Patentportfolio.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von West Pharmaceutical Services über einen Zuwachs von +50,97 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die West Pharmaceutical Services Aktie damit um +10,23 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,97 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die West Pharmaceutical Services um +48,00 % gewonnen.

Während West Pharmaceutical Services heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,03 %.

West Pharmaceutical Services Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,23 % 1 Monat +19,97 % 3 Monate +50,97 % 1 Jahr +85,34 %

Informationen zur West Pharmaceutical Services Aktie

Stand: 23.07.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 71 Mio. West Pharmaceutical Services Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,29 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von West Pharmaceutical Services

Becton Dickinson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,11 %. Gerresheimer notiert im Minus, mit -0,75 %.

West Pharmaceutical Services Aktie jetzt kaufen?

Ob die West Pharmaceutical Services Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur West Pharmaceutical Services Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.