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    Lufthansa öffnet ihren neuen Showroom am Flughafen

    Für Sie zusammengefasst
    • Besucherzentrum Hangar One am Flughafen Frankfurt
    • Junkers Ju 52 und Lockheed Super Star zeigen Luftfahrt
    • Ab 1. August Eintritt 8 Euro geöffnet Do bis Sa
    Lufthansa öffnet ihren neuen Showroom am Flughafen
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa Group öffnet ihr neues Besucherzentrum am Frankfurter Flughafen für die Öffentlichkeit. Ab dem 1. August können Luftfahrtbegeisterte gegen Eintritt den "Hangar One" in direkter Nachbarschaft zur Konzernzentrale besuchen. Lufthansa hat dort bereits im April den 100. Jahrestag der Gründung der ersten Lufthansa gefeiert.

    Das optische Zentrum der lichten Halle bilden zwei historische Propeller-Flugzeuge: Die Junkers Ju 52 aus dem Jahr 1936 und die 21 Jahre jüngere Lockheed Super Star dürfen zwar nicht mehr abheben, machen aber die rasante Entwicklung der Luftfahrt im vergangenen Jahrhundert anschaulich. Dazu gibt es eine Ausstellung zur Geschichte des Unternehmens, einschließlich der Verstrickung in die Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten.

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    Auch für externe Nutzer mietbar

    Für den Eröffnungstag kündigt Lufthansa eine Vielzahl von Aktionen unter anderem mit Simulator-Flügen an. Besucherinnen und Besucher müssen aber vorher ein kostenpflichtiges Ticket erwerben. Für Erwachsene beträgt der Regelpreis 8 Euro. Geöffnet ist zunächst zwischen Donnerstag und Samstag einschließlich Bar und Shop.

    Das neue Zentrum soll auch an externe Nutzer vermietet werden. Dazu stehen sieben Konferenzräume und weitere Eventflächen zur Verfügung. Die stilechte Bordbar der Lockheed Super Star soll ab dem kommenden Jahr buchbar sein./ceb/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,19 % und einem Kurs von 8,564 auf Tradegate (23. Juli 2026, 14:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -6,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,25 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +16,77 %/-6,59 % bedeutet.





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