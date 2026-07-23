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    OTS

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    INTERHYP AG / EZB hält Leitzinsen stabil: Bauzinsen nach Aufwärtstrend ...

    Für Sie zusammengefasst
    • EZB bestätigt Zinspause, Leitzins 2,25 Prozent
    • Bauzinsen stabilisieren sich um rund vier Prozent
    • Renditen beobachten, Anbieter vergleichen, Eigenkapital
    OTS - INTERHYP AG / EZB hält Leitzinsen stabil: Bauzinsen nach Aufwärtstrend ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    EZB hält Leitzinsen stabil: Bauzinsen nach Aufwärtstrend in Seitwärtsbewegung
    München (ots) -

    - EZB bestätigt Zinspause
    - Bauzinsen stabilisieren sich nach Anstieg um 4-Prozent-Marke

    Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Leitzinsen wie erwartet bei 2,25 Prozent belassen. Die Notenbank nimmt damit eine abwartende Haltung ein - und auch bei den Bauzinsen zeichnet sich nach dem jüngsten Anstieg eine Stabilisierung ab.

    Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp Gruppe, ordnet die Lage ein:

    "Die Entscheidung der EZB für eine Zinspause im Juli war vom Markt erwartet worden. Auf die Bauzinsen hat die EZB-Entscheidung keine direkten Auswirkungen. Wir haben zuletzt gesehen, wie sensibel die Bauzinsen auf geopolitische Spannungen im Nahen Osten reagiert haben: Die steigenden Renditen für Staatsanleihen haben die Zinsen für zehnjährige Darlehen wieder in Richtung der Marke von 4 Prozent steigen lassen. Mittlerweile beobachten wir eine Seitwärtsbewegung auf dem aktuellen Niveau, die in den kommenden Wochen anhalten dürfte."

    Drei Empfehlungen für die aktuelle Marktphase:

    1. Den Blick auf die Renditen schärfen: Kaufinteressierte sollten weniger auf die EZB als vielmehr auf die 10-jährigen Bundesanleihen und Swap-Sätze achten. An deren Entwicklung lässt sich auch die Entwicklung der Bauzinsen frühzeitig ablesen.
    2. Zinsvorteile durch Anbieter-Vergleich sichern: Gerade in Phasen, in denen sich der Markt neu sortiert, reagieren Banken unterschiedlich schnell. Ein detaillierter Marktvergleich ist daher wichtig, um die optimale Finanzierung aufzustellen.
    3. Eigenkapital als Zins-Turbo: In einem Umfeld von knapp vier Prozent Zinsen ist das Eigenkapital ein sehr wichtiger Faktor. Bereits kleine Erhöhungen der Eigenkapitalquote können den Beleihungsauslauf so verbessern, dass Banken günstigere Konditionen gewähren. Käuferinnen und Käufer sollten alle verfügbaren Mittel prüfen, um die Zinslast langfristig zu senken.

    Über Interhyp:

    Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp und Prohyp hat das Unternehmen 2025 ein Finanzierungsvolumen von 26,4 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an über 140 Standorten persönlich vor Ort präsent.

    Pressekontakt:

    Valeria Honal, Senior Unternehmenssprecherin, Interhyp AG, August-Everding-Straße 24, 81671 München, Telefon: +49 (89) 20307 1281, E-Mail: presse@interhyp.de; https://www.interhyp.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12620/6320309 OTS: INTERHYP AG







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