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    Tigera bringt eBPF-basiertes Calico für VMs auf Kubernetes auf den Markt

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    VM-Migration ohne Neuaufbau des Netzwerks

    Tigera bringt eBPF-basiertes Calico für VMs auf Kubernetes auf den Markt - VM-Migration ohne Neuaufbau des Netzwerks
    Foto: MclittleStock - stock.adobe.com

    Unternehmen, die sich dazu entschlossen haben, ihre virtuellen Maschinen von VMware zu migrieren, benötigen eine Alternative zu NSX, um die Netzwerkautomatisierung zu gewährleisten und den Betrieb von virtuellen Maschinen und Containern, die auf Kubernetes laufen, zu vereinfachen.

    SAN JOSE, Kalifornien, 23. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Tigera, Inc., der Entwickler und Betreuer von Calico Open Source sowie das Unternehmen hinter Calico und Lynx, hat heute Calico für VMs auf Kubernetes vorgestellt: die branchenweit erste und einzige eBPF-basierte Plattform, die das Netzwerk sowie die Netzwerksicherheit sowohl für virtuelle Maschinen als auch für Container auf einer einzigen Kubernetes-nativen Steuerungsebene bereitstellt. Damit können Unternehmen, die sich bereits für eine Migration weg von VMware entschieden haben, ihre virtuellen Maschinen auf Kubernetes umstellen und dabei alle Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen beibehalten, die sie unter NSX hatten, ohne ihr Netzwerk neu gestalten zu müssen, wodurch der Migrationsprozess reibungslos verläuft.

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    Unternehmen, die sich dazu entschlossen haben, ihre virtuellen Maschinen von VMware auf Kubernetes-Plattformen wie OpenShift, VKS, SUSE, Mirantis, Canonical usw. zu migrieren, stellen fest, dass die Migration von Rechenleistung und Speicher die einfacheren Schritte sind. Das Schwierige daran ist das Netzwerk: Die Netzwerkidentität der VM ist fest in die umgebende Infrastruktur, die Geschäftsregeln und die Prozesse integriert. Jede Änderung der Netzwerkidentität führt dazu, dass all diese Funktionen nicht mehr funktionieren. Teams, die es gewohnt sind, die Netzwerkkonfiguration von VMs mit NSX zu verwalten, stellen fest, dass die nativen Netzwerkfunktionen von Kubernetes komplex sind und es ihnen an den Funktionen mangelt, auf die sich VM-Administratoren für einen effizienten Betrieb verlassen.

    VMware-Anwender, die auf Kubernetes umsteigen, verfolgen dabei vier übergeordnete Ziele:

    1. Migration einer VM im Ist-Zustand (Lift & Shift), um Betriebsunterbrechungen zu minimieren und enge Migrationsfristen einzuhalten
    2. Modernisierung ihrer Netzwerkarchitektur, um fest programmierte Abhängigkeiten von ihrem veralteten Netzwerkstack (VLANs, Firewalls, DNS, DHCP) zu beseitigen, Kosten zu senken und den Betrieb zu vereinfachen. In Phase 2 möchten die Teams nach ihrem eigenen Zeitplan von einem L2-Netzwerkdesign zu einem L3-Netzwerkdesign übergehen.
    3. Sie möchten sicherstellen, dass die neue Architektur sie nicht an eine neue Kubernetes-Plattform bindet und dass sie sich bei der Planung von KI-Workloads ihre Plattformoptionen für die Zukunft offenhalten.
    4. Aufbau einer konvergenten Plattform, die sowohl Container als auch VMs aufnehmen kann, um sich auf KI-Workloads und -Agenten vorzubereiten. Um die Token-Kosten zu kontrollieren und die Modelle physisch in der Nähe der firmeneigenen Daten in ihren eigenen Rechenzentren zu halten, betreiben Unternehmen offene große Sprachmodelle zunehmend selbst. Dadurch werden hochwertige, datennahe KI-Workloads wieder vor Ort und auf dieselbe konvergierte Plattform verlagert, auf der bereits alle anderen Anwendungen laufen.

    Ein einziges Betriebsmodell für alle Workloads und alle Umgebungen

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