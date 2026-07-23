VM-Migration ohne Neuaufbau des Netzwerks

Unternehmen, die sich dazu entschlossen haben, ihre virtuellen Maschinen von VMware zu migrieren, benötigen eine Alternative zu NSX, um die Netzwerkautomatisierung zu gewährleisten und den Betrieb von virtuellen Maschinen und Containern, die auf Kubernetes laufen, zu vereinfachen.

SAN JOSE, Kalifornien, 23. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Tigera, Inc., der Entwickler und Betreuer von Calico Open Source sowie das Unternehmen hinter Calico und Lynx, hat heute Calico für VMs auf Kubernetes vorgestellt: die branchenweit erste und einzige eBPF-basierte Plattform, die das Netzwerk sowie die Netzwerksicherheit sowohl für virtuelle Maschinen als auch für Container auf einer einzigen Kubernetes-nativen Steuerungsebene bereitstellt. Damit können Unternehmen, die sich bereits für eine Migration weg von VMware entschieden haben, ihre virtuellen Maschinen auf Kubernetes umstellen und dabei alle Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen beibehalten, die sie unter NSX hatten, ohne ihr Netzwerk neu gestalten zu müssen, wodurch der Migrationsprozess reibungslos verläuft.