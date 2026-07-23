JEFFERIES stuft Jungheinrich AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das zweite Jahresviertel des Gabelstapler-Herstellers sei planmäßig verlaufen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund einer weiterhin schwachen Nachfrage, der Preiserhöhungen und des verschärften Wettbewerbs habe Jungheinrich offenbar Marktanteile gewonnen, allerdings bei einer geringeren Profitabilität und einer vermutlich weiterhin suboptimalen Auslastung./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,02 % und einem Kurs von 24,42EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Lucas Ferhani

Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar