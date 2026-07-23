Hedgefonds-Star Paulson nennt den Gold-Trade, der stärker hebeln könnte

Der zentrale Treiber ist für Paulson die wachsende Nachfrage nach Gold als Wertspeicher. Besonders Zentralbanken bauen ihre Reserven weiter aus, aber auch private Investoren zeigen laut dem Milliardär mehr Interesse. "Gold entwickelt sich zur geeignetsten Reservewährung der Welt und ersetzt Fiat-Währungen", sagte Paulson. "Die Nachfrage seitens der Zentralbanken beispielsweise ist weiter gestiegen, ebenso wie die des privaten Sektors."

John Paulson sieht Gold erst am Anfang einer langfristigen Rallye. Der Hedgefonds-Manager, der mit seiner Wette gegen den US-Immobilienmarkt vor der Finanzkrise Milliarden verdiente, sagte in der CNBC-Sendung "The Exchange", das Edelmetall stehe aus seiner Sicht vor einer neuen Phase struktureller Stärke. "Ich glaube tatsächlich, dass wir uns am Anfang oder in der Anfangsphase eines langfristigen Bullenmarktes für Gold befinden", sagte Paulson. "Da die Menschen das Vertrauen in Papierwährungen verlieren, wird Gold als Alternative weiter an Bedeutung gewinnen."

Noch spannender als Goldbarren findet Paulson jedoch Goldminenaktien. Anleger könnten dort stärker von steigenden Goldpreisen profitieren, vor allem bei Unternehmen mit großen, noch nicht erschlossenen Reserven. "Ich denke, die beste Anlagemöglichkeit ist die Investition in Goldaktien von Unternehmen in der Frühphase", sagte er. Paulson äußerte sich auch im Zusammenhang mit NovaGold Resources, wo er Co-Vorsitzender ist. Das Unternehmen übernimmt den 40-prozentigen Anteil von Paulson Advisers am Donlin-Gold-Projekt in Alaska. "NovaGold verfügt über 40 Millionen Unzen an angezeigten und gemessenen Goldressourcen und -reserven bei einer Marktkapitalisierung von 4,2 Milliarden US-Dollar", so Paulson. "Ich denke, der beste Weg, auf Gold zu setzen, sind Aktien wie NovaGold – wenn nicht sogar NovaGold selbst."

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Seine Aussagen treffen auf einen angespannten Edelmetallmarkt. Gold und Silber haben sich zuletzt zwar erholt, liegen aber weiterhin deutlich unter ihren Rekordständen von Ende Januar. Analysten von ING führen die jüngsten Kursgewinne eher auf Schnäppchenkäufe nach der Schwächephase zurück als auf eine grundlegende Veränderung des Umfelds. Gleichzeitig belasten höhere Ölpreise, ein stärkerer US-Dollar und die Erwartung länger höherer Zinsen die Attraktivität von Gold.

Paulsons Botschaft bleibt dennoch klar: Wer nur auf den aktuellen Rücksetzer schaut, könnte aus seiner Sicht den größeren Trend verpassen. Für ihn ist Gold nicht am Ende einer Rallye, sondern am Beginn eines neuen Bullenmarktes – und die größte Hebelchance sieht er nicht im Metall selbst, sondern bei Minenaktien.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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