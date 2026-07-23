🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Goldbarren reichen nicht

    1489 Aufrufe 1489 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hedgefonds-Star Paulson nennt den Gold-Trade, der stärker hebeln könnte

    Gold ist für Paulson erst am Anfang eines langen Bullenmarkts. Doch den stärkeren Hebel sieht der Milliardeninvestor nicht beim Metall selbst.

    Für Sie zusammengefasst
    • Paulson sieht Gold am Anfang eines Bullenmarkts
    • Zentralbanken und Privatanleger treiben Nachfrage
    • Größte Hebelchance sieht er in Goldminenaktien
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Goldbarren reichen nicht - Hedgefonds-Star Paulson nennt den Gold-Trade, der stärker hebeln könnte
    Foto: Unsplash

    John Paulson sieht Gold erst am Anfang einer langfristigen Rallye. Der Hedgefonds-Manager, der mit seiner Wette gegen den US-Immobilienmarkt vor der Finanzkrise Milliarden verdiente, sagte in der CNBC-Sendung "The Exchange", das Edelmetall stehe aus seiner Sicht vor einer neuen Phase struktureller Stärke. "Ich glaube tatsächlich, dass wir uns am Anfang oder in der Anfangsphase eines langfristigen Bullenmarktes für Gold befinden", sagte Paulson. "Da die Menschen das Vertrauen in Papierwährungen verlieren, wird Gold als Alternative weiter an Bedeutung gewinnen."

    Der zentrale Treiber ist für Paulson die wachsende Nachfrage nach Gold als Wertspeicher. Besonders Zentralbanken bauen ihre Reserven weiter aus, aber auch private Investoren zeigen laut dem Milliardär mehr Interesse. "Gold entwickelt sich zur geeignetsten Reservewährung der Welt und ersetzt Fiat-Währungen", sagte Paulson. "Die Nachfrage seitens der Zentralbanken beispielsweise ist weiter gestiegen, ebenso wie die des privaten Sektors."

    Noch spannender als Goldbarren findet Paulson jedoch Goldminenaktien. Anleger könnten dort stärker von steigenden Goldpreisen profitieren, vor allem bei Unternehmen mit großen, noch nicht erschlossenen Reserven. "Ich denke, die beste Anlagemöglichkeit ist die Investition in Goldaktien von Unternehmen in der Frühphase", sagte er. Paulson äußerte sich auch im Zusammenhang mit NovaGold Resources, wo er Co-Vorsitzender ist. Das Unternehmen übernimmt den 40-prozentigen Anteil von Paulson Advisers am Donlin-Gold-Projekt in Alaska. "NovaGold verfügt über 40 Millionen Unzen an angezeigten und gemessenen Goldressourcen und -reserven bei einer Marktkapitalisierung von 4,2 Milliarden US-Dollar", so Paulson. "Ich denke, der beste Weg, auf Gold zu setzen, sind Aktien wie NovaGold – wenn nicht sogar NovaGold selbst."

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.


    Seine Aussagen treffen auf einen angespannten Edelmetallmarkt. Gold und Silber haben sich zuletzt zwar erholt, liegen aber weiterhin deutlich unter ihren Rekordständen von Ende Januar. Analysten von ING führen die jüngsten Kursgewinne eher auf Schnäppchenkäufe nach der Schwächephase zurück als auf eine grundlegende Veränderung des Umfelds. Gleichzeitig belasten höhere Ölpreise, ein stärkerer US-Dollar und die Erwartung länger höherer Zinsen die Attraktivität von Gold.

    Paulsons Botschaft bleibt dennoch klar: Wer nur auf den aktuellen Rücksetzer schaut, könnte aus seiner Sicht den größeren Trend verpassen. Für ihn ist Gold nicht am Ende einer Rallye, sondern am Beginn eines neuen Bullenmarktes – und die größte Hebelchance sieht er nicht im Metall selbst, sondern bei Minenaktien.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4249,92$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Goldbarren reichen nicht Hedgefonds-Star Paulson nennt den Gold-Trade, der stärker hebeln könnte Gold ist für Paulson erst am Anfang eines langen Bullenmarkts. Doch den stärkeren Hebel sieht der Milliardeninvestor nicht beim Metall selbst.

    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     