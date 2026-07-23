Preis für Brent-Rohöl steigt über 100 Dollar

Die Ukrainer sind da im Gegensatz zu dir ziemlich gechillt. Sollte es passieren, dann passiert es, besser als unter russischem Joch zu leben. Remember Butscha !

Bind dir die Hosen zu, über die "German-Angst-Fraktion" kann man nur noch den Kopf schütteln!

Dann könnte faktisch jede Atommacht nach belieben jede Nichtatommacht zur Sklavennation machen. Geht es noch oder klemmt es da schon ?

Ein Atomwaffeneinsatz wäre das Ende Russlands weltweiter Boykott und Isolierung, gefolgt vom Zerfall.

Schon hirnrissig, wenn eine Atommacht in einer völkerrechtswidrig als Aggressor begonnenen "3-Tage-Militärspezialoperation" im 4,5 Kriegsjahr eine Atomwaffe einsetzen würde.