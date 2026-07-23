Preis für Brent-Rohöl steigt über 100 Dollar
Für Sie zusammengefasst
- Brent Rohölpreis steigt auf 100 Dollar je Barrel
- Preisanstieg wegen andauernder Angriffe im Iran
- Preis bezogen auf 159 Liter pro US-Barrel
Foto: Jan Woitas - dpa
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Referenzsorte Brent ist am Donnerstag auf 100 Dollar je US-Barrel (159 Liter) gestiegen. Damit setzt sich der Preisanstieg angesichts der anhaltenden Angriffe im Iran-Krieg fort./kf/DP/jha
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Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
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cathunter schrieb vor 1 Stunde
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Die Ukrainer sind da im Gegensatz zu dir ziemlich gechillt. Sollte es passieren, dann passiert es, besser als unter russischem Joch zu leben. Remember Butscha !
Bind dir die Hosen zu, über die "German-Angst-Fraktion" kann man nur noch den Kopf schütteln!
Dann könnte faktisch jede Atommacht nach belieben jede Nichtatommacht zur Sklavennation machen. Geht es noch oder klemmt es da schon ?
Ein Atomwaffeneinsatz wäre das Ende Russlands weltweiter Boykott und Isolierung, gefolgt vom Zerfall.
Schon hirnrissig, wenn eine Atommacht in einer völkerrechtswidrig als Aggressor begonnenen "3-Tage-Militärspezialoperation" im 4,5 Kriegsjahr eine Atomwaffe einsetzen würde.
karo1 schrieb heute 12:33
Ich weiß zwar nicht, was Corona mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Russen gegenmitdiskutieren »
die Ukraine zutun hat, aber gut.
Putin braucht bloß den Angriff gegen die Ukraine stoppen. Ich finde immer diese Täter Opfer Umkehr erschreckend. Aber wenn man nur eine Quelle hat…ja erklärt einiges.
die Ukraine zutun hat, aber gut.
Putin braucht bloß den Angriff gegen die Ukraine stoppen. Ich finde immer diese Täter Opfer Umkehr erschreckend. Aber wenn man nur eine Quelle hat…ja erklärt einiges.
cathunter schrieb 17.07.26, 10:09
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Irgendwer liegt falsch. Entweder wir mit unseren Einschätzungen oder der Papierölpreis. Eines ist sicher, so verrückt wie derzeit waren die Welt und die Börsen noch nie, wenn die Tweets eines "orangefarbenen Vollhonks" mehr Einfluß auf Börsenkurse haben, als ein hypothetisch stattfindender Atomschlag.
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