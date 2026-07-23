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    Aktien New York Ausblick

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    Verluste erwartet - 'Big Tech' überzeugt Anleger nicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Tech-Quartalszahlen enttäuschen Anleger in den USA
    • Milliardeninvestitionen drücken Teslas Gewinn deutlich
    • Treibstoffpreise belasten Airlines stützen Ölkonzerne
    Aktien New York Ausblick - Verluste erwartet - 'Big Tech' überzeugt Anleger nicht
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Enttäuschung aufgenommene Quartalsbilanzen und Prognosen großer Tech-Schwergewichte in den USA dürften die Börsen dort am Donnerstag zu Beginn unter Druck setzen. Weder der Elektroautohersteller Tesla noch der Halbleiterproduzent Texas Instruments noch die Google -Holding Alphabet überzeugten mit ihren Geschäftszahlen und Ausblicken die Investoren.

    Tesla habe zwar die Absatzzahl und den Umsatz stark gesteigert, schrieb Marktbeobachter Stephen Innes. Wegen milliardenschwerer Investitionen sei jedoch ein deutlich geringerer Gewinn übriggeblieben als erwartet.

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    Auch bei Alphabet hinterfragten Marktteilnehmer die hohen Ausgaben. Das Unternehmen hat die Prognose nochmals erhöht und rechnet nun für 2026 mit Ausgaben zwischen 195 und 205 Milliarden Dollar.

    T-Mobile US übertraf zwar im zweiten Quartal mit der Zahl neuer Kunden die Konsensschätzung von Analysten. Die Telekom-Tochter habe jedoch im Vergleich mit dem Kontrahenten AT&T schwächer abgeschnitten, hieß es im Handel.

    Wegen der hohen Treibstoffpreise schließt American Airlines einen Verlust in diesem Jahr nicht aus. Das brachte den Aktienkurs vorbörslich unter Druck. Profitieren könnten von den hohen Energiepreisen die Großen der Öl- und Gasbranche. ExxonMobil , Chevron und ConocoPhillips legten denn auch zu./bek/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 172,6 auf Tradegate (23. Juli 2026, 15:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -14,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,65 Bil..

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 427,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 405,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 445,00USD was eine Bandbreite von +44,95 %/+59,27 % bedeutet.





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