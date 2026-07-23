paragon 2025 Vorl. Daten zeigen starkes Ergebnisplus trotz Umsatzrückgang!
Trotz rückläufiger Umsätze 2025 konnte das Unternehmen seine Profitabilität deutlich steigern und mit strikter Kostendisziplin die Basis für weiteres Wachstum legen.
Foto: vadimborkin - 258917169
- Umsatz 2025 sank um 18,6% auf 110,9 Mio. € (bedingt durch geringes Kunden-Abrufniveau und Auslaufen von Modellen)
- EBITDA stieg trotz Umsatzrückgang um 0,6 Mio. € auf 14,9 Mio. €
- EBITDA-Marge verbesserte sich auf 13,4% (Vj. 10,4%) dank Maßnahmen und strikter Kostendisziplin
- EBIT erhöhte sich von 3,3 Mio. € (2024) auf 5,2 Mio. € (2025) (+58,3%); EBIT-Marge 4,7% (Vj. 2,4%)
- Konzernergebnis wurde positiv und stieg um 7,9 Mio. € auf 1,2 Mio. €
- Auftragseingang 215 Mio. € (starke Grundlage für 2028ff.); Prognose 2026: Umsatz 110–115 Mio. € bei einer EBITDA-Marge von rund 13%
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzernabschluss zum 31.12.2025 (Geschäftsbericht), bei paragon ist am 24.07.2026.
Der Kurs von paragon lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,7025EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,58 % im Plus.
+3,10 %
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-6,21 %
-11,44 %
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