ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Argenx auf 'Outperform' - Ziel 877 Euro
- Bernstein bestätigt Outperform für Argenx, 877 Euro
- Justin Smith lobt Entwicklung von hoher Qualität
- Gewinn je Aktie gestützt durch Umsatz und Ertragskraft
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Argenx nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 877 Euro belassen. Justin Smith attestierte dem Pharmakonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine Entwicklung von hoher Qualität. Der Gewinn je Aktie sei neben einem besseren Umsatztrend auch gestützt auf die Profitabilität./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:32 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur argenx Aktie
Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,90 % und einem Kurs von 773,4 auf Tradegate (23. Juli 2026, 15:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der argenx Aktie um +5,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,11 %.
Die Marktkapitalisierung von argenx bezifferte sich zuletzt auf 49,24 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 867,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 750,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 900,00EUR was eine Bandbreite von -5,14 %/+13,84 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 877 Euro