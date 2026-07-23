Bernstein belässt Argenx auf 'Outperform' - Ziel 877 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur argenx Aktie

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,90 % und einem Kurs von 773,4 auf Tradegate (23. Juli 2026, 15:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der argenx Aktie um +5,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,11 %.

Die Marktkapitalisierung von argenx bezifferte sich zuletzt auf 49,24 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 867,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 750,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 900,00EUR was eine Bandbreite von -5,14 %/+13,84 % bedeutet.