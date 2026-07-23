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    Original-Research

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    LPKF Laser & Electronics SE (von Montega AG): Kaufen (zuvo...

    Für Sie zusammengefasst
    • H1 schwach durch Einbruch im Solarsegment, Umsatz -38
    • LIDE-Hochlauf rückt mit Produktionsaufträgen näher
    • Kaufempfehlung mit Kursziel 22,00 EUR und TAM 1,7 Mrd
    Original-Research - LPKF Laser & Electronics SE (von Montega AG): Kaufen (zuvo...
    Foto: Arne Dedert - DPA

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    Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE - von Montega AG

    23.07.2026 / 15:42 CET/CEST
    Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
    Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

    Einstufung von Montega AG zu LPKF Laser & Electronics SE

    Unternehmen: LPKF Laser & Electronics SE ISIN: DE0006450000

    Anlass der Studie: Update
    Empfehlung: Kaufen (zuvor: Halten) seit: 23.07.2026
    Kursziel: 22,00 EUR (zuvor: 15,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten
    Letzte Ratingänderung: -
    Analyst: Bastian Brach ; Nicklas Frers

    H1 schwach - LIDE-Ramp-up rückt zunehmend in den Fokus

    LPKF hat erwartungsgemäß ein schwaches erstes Halbjahr vorgelegt. Während die Zahlen operativ deutlich unter dem Vorjahr lagen, bestätigt der Vorstand die Jahresguidance und richtet den Fokus unverändert auf den bevorstehenden Hochlauf der LIDE-Technologie im Halbleitermarkt.

    [Tabelle]

    Schwaches Halbjahr insbesondere durch Solarsegment geprägt: Mit einem Umsatz von 36,5 Mio. EUR (-38,3% yoy) und einem bereinigten EBIT von -10,4 Mio. EUR fiel das erste Halbjahr schwach aus. Hauptursache war erneut das Solarsegment, dessen Umsatz infolge ausbleibender Großaufträge auf lediglich 4,4 Mio. EUR einbrach (H1/25: 22,2 Mio. EUR). Hintergrund bleibt die derzeitige Investitionszurückhaltung vieler Hersteller vor dem erwarteten Technologiewechsel hin zu Perowskit-Solarzellen sowie Konkurrenzdruck im chinesischen Markt. Gleichzeitig profitierte das Welding-Segment im Vorjahr von einem außergewöhnlich großen Consumer-Electronics-Auftrag, der sich in H1 2026 nicht wiederholte. Der Auftragseingang war im abgelaufenen Halbjahr mit 44,0 Mio. EUR (H1 2025: 43,0 Mio. EUR) leicht oberhalb des Vorjahresniveaus und signalisiert mit einem Book-to-Bill-Ratio von 1,2 eine Beschleunigung im zweiten Halbjahr.

    LIDE-Produktionsaufträge rücken näher: Die eigentliche Equity Story bleibt jedoch unverändert der Bereich Advanced Semiconductor Packaging. Nach Aussagen des Vorstands befindet sich LPKF aktuell mit mehreren bestehenden Kunden in konkreten Gesprächen über Produktionsanlagen für den Hochlauf der Glasstrukturierungstechnologie. Erste Produktionsaufträge erwartet das Management kurzfristig noch in diesem Geschäftsjahr. Diese würden zwar für 2026 keine relevanten Umsatzbeiträge liefern, stellen jedoch einen wichtigen Meilenstein dar, da sie die zunehmende Industrialisierung von Glassubstraten bestätigen und die Visibilität für die Folgejahre deutlich erhöhen würden.

    Zusätzlichen Rückenwind liefert eine umfassende Neubewertung des adressierbaren Marktes. Aufgrund der dynamischen Entwicklung im Bereich High Performance Computing und des KI-getriebenen Ausbaus von Rechenzentren hat LPKF die Einschätzung für die Größe des TAM für seine LIDE-Lösungen bis 2030 von bislang rund 500 Mio. EUR auf 1,7 Mrd. EUR erhöht. Neben Anwendungen für Glass-Core-Substrate und Interposer umfasst die Betrachtung inzwischen auch zusätzliche Prozessschritte wie RDL Ablation, während weitere Wachstumspotenziale durch Bonding oder Co-Packaged Optics bislang noch nicht berücksichtigt sind. Aus unserer Sicht unterstreicht dies die zunehmende strategische Bedeutung der Glastechnologie innerhalb der Advanced-Packaging-Wertschöpfungskette.

    Prognosen angepasst - Umsatzsprung in 2027 zunehmend visibel: Nach dem schwachen ersten Halbjahr senken wir unsere Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 nochmals leicht und erwarten eine Zielerreichung nur am unteren Ende der Guidance. Ursächlich hierfür sind insbesondere die anhaltende Schwäche im Solarsegment sowie die Umsatzrealisierung größerer LIDE-Produktionsaufträge erst im kommenden Jahr. Für die langfristige Investmentthese messen wir dieser Anpassung jedoch nur eine untergeordnete Bedeutung bei. Entscheidend bleibt aus unserer Sicht der erwartete Hochlauf der LIDE-Technologie. Die konkreteren Aussagen des Managements zu bevorstehenden Produktionsaufträgen sowie die deutliche Ausweitung des adressierbaren Marktes erhöhen aus unserer Sicht die Visibilität für die Jahre 2027ff. Wir rechnen daher mit einem stärkeren Hochlauf der LIDE-Umsätze als bislang angenommen und heben unsere Prognosen für die Folgejahre auf dieser Basis entsprechend an. So erwarten wir konkret im Geschäftsjahr 2028 erstmals einen LIDE-Umsatz im dreistelligen Mio.-EUR-Bereich, was Auslieferungen von jeweils 15-30 LIDE-Systemen mit 3-4 Kunden impliziert. Aufgrund der hohen Bruttomarge und wenig kapitalintensiven Produktion würde dieses Umsatzniveau auf Konzernebene in einer EBIT-Marge von rund 20% ab 2029 resultieren.

    Fazit: Das erste Halbjahr verlief erwartungsgemäß schwach und spiegelt vor allem die zyklischen Belastungen im Solar- und Welding-Geschäft wider. Der Fokus der Investment Story liegt jedoch klar auf dem bevorstehenden Hochlauf im Halbleiterbereich. Mit mehreren laufenden Produktionsverhandlungen, einer deutlich höheren Visibilität sowie einem erheblich größeren adressierbaren Markt sehen wir die Voraussetzungen für eine beschleunigte Wachstumsphase ab 2027 als weiter verbessert an. Kurzfristig bleiben die operativen Zahlen zwar belastet, mittelfristig gewinnt die LIDE-Story jedoch weiter an Substanz. Die relativ schwachen Q2-Zahlen bieten die Gelegenheit zu einem Einstieg in die attraktive Equity Story. Daher empfehlen wir die Aktie nach dem deutlichen Kursrückgang wieder zum Kauf mit einem erhöhten Kursziel von 22,00 EUR (zuvor: 15,00 EUR).

    +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

    Über Montega:

    Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

    Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
    https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=c8d1e0be549792c97db987cea1093ed0

    Kontakt für Rückfragen:
    Montega AG - Equity Research
    Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
    Web: www.montega.de
    E-Mail: info@montega.de
    LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

    Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
    Originalinhalt anzeigen:
    https://eqs-news.com/?origin_id=50fec9f4-869a-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

    2370830 23.07.2026 CET/CEST

    °

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

    Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,95 % und einem Kurs von 14,45 auf Tradegate (23. Juli 2026, 15:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LPKF Laser & Electronics Aktie um -18,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -47,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von LPKF Laser & Electronics bezifferte sich zuletzt auf 347,85 Mio..

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,500Euro. Von den letzten 2 Analysten der LPKF Laser & Electronics Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000Euro was eine Bandbreite von -27,80 %/-35,02 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst:
    Kursziel: 22,00 Euro



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    Community Beiträge zu LPKF Laser & Electronics - 645000 - DE0006450000

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über LPKF Laser & Electronics. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs- und Bewertungsängste bei LPKF: anstehenden Halbjahresbericht, geringes Handelsvolumen und die Xetra‑Schlussauktion als Kursentscheid, weiterhin nennenswerte Short‑Positionen, tägliche Verluste bis rund 5% und Aussicht auf Einstelligkeit/Support knapp unter 10 €, zudem Zweifel an fundamentaler Rechtfertigung und fehlende Bestätigung eines Markteintritts in die Chipindustrie.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber LPKF Laser & Electronics eingestellt.

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    dpa-AFX
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