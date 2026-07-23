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    Börse, Baby!

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    Earnings: Crash oder Einstiegschance? DREI heiße Aktien vor den Zahlen

    Die Earnings Season geht in die nächste heiße Runde – und drei Aktien stehen vor einem möglichen Wendepunkt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Berichtssaison bringt drei Aktien vor Wendepunkt
    • First Solar profitiert von US-Zöllen im Süden
    • Qualcomm unter Druck wegen Zweifeln der Anleger
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Börse, Baby! - Earnings: Crash oder Einstiegschance? DREI heiße Aktien vor den Zahlen
    Foto: Pixabay

    Die Berichtssaison läuft auf Hochtouren. Besonders die kommende Woche wird überaus entscheident für dieses Quartal werden. Es berichten die Hyperscaler, Luxusunternehmen, Sportartikelhersteller und viele mehr. Die Woche wird überaus spannend.

    Neben dem großen Rauschen von Big-Tech legt First Solar am nächsten Donnerstag seine Quartalszahlen vor. Auch ein KI-Player. Warum? Die großen Rechenzentren benötigen massiv Energie. Und im sonnenreichen Süden der USA sind einige der Großprojekte angelegt, von denen auch die Aktie des Solarhersteller profitieren könnte.

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    Was First Solar in die Karten spielen könnte, ist der Umstand, dass die USA die Einfuhr billiger, von chinesischen Unternehmen produzierter Solarzellen durch Zölle und Steuermaßnahmen zur Förderung heimischer Hersteller zu begrenzen versuchen.

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    Auch als KI-Player wird Qualcomm gesehen. Die Aktien des Halbleiterherstellers hatte es die letzten drei Wochen aber eher schwer, da die Bedenken der Anleger hinsichtlich der Ausgaben der Chiphersteller Zweifel an den hohen Bewertungen bekommen.

    Und wir stellen in unserem Podcast noch ein drittes Unternehmen vor, dass vor den Zahlen überraschen könnte.

    In dieser Folge von Börse, Baby! nehmen wir drei heiße Aktien unter die Lupe, bevor sie berichten.

    Welche Aktie könnte nach den Quartalszahlen den Durchbruch schaffen?

    Die vollständige Analyse gibt es im Podcast Börse, Baby! – neue Folgen Dienstag, Donnerstag und Samstag.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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