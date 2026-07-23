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    Besonders beachtet!

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    Lockheed Martin Aktie bestätigt den positiven Trend - 23.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Lockheed Martin Aktie bisher um +12,00 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lockheed Martin Aktie.

    Besonders beachtet! - Lockheed Martin Aktie bestätigt den positiven Trend - 23.07.2026
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Lockheed Martin ist ein führender US-Rüstungskonzern (Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, IT). Kernprodukte: F-35-Kampfjet, Raketen, Luftabwehr (Patriot-Beteiligung), Satelliten, Cyber- und Rüstungselektronik. Starke Stellung als Hauptlieferant des US-Verteidigungsministeriums. Wichtige Konkurrenten: Boeing, Northrop Grumman, Raytheon, BAE Systems. USP: technologische Führerschaft, Systemintegration, langjährige Regierungsbeziehungen.

    Lockheed Martin aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.07.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +12,00 % konnte die Lockheed Martin Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,37 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lockheed Martin Aktie. Nach einem Plus von +1,37 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 504,50, mit einem Plus von +12,00 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Lockheed Martin Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +5,82 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +12,35 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,71 %. Im Jahr 2026 gab es für Lockheed Martin bisher ein Plus von +9,07 %.

    Während Lockheed Martin heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,09 %. Damit gehört Lockheed Martin heute zu den auffälligeren Werten.

    Lockheed Martin Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,35 %
    1 Monat +16,71 %
    3 Monate +5,82 %
    1 Jahr +27,27 %
    Stand: 23.07.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Lockheed Martin Aktie

    Es gibt 231 Mio. Lockheed Martin Aktien. Damit ist das Unternehmen 115,74 Mrd.EUR € wert.

    Rheinmetall-Partner liefert den nächsten Volltreffer


    Lockheed Martin schlägt die Erwartungen, hebt die Prognose an und sitzt auf Aufträgen über 230 Milliarden US-Dollar. Raketenabwehr, Drohnen und Rheinmetall liefern den nächsten Schub.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Boeing, General Dynamics und Co.

    Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,55 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +3,43 %. Northrop Grumman notiert im Plus, mit +3,80 %. L3Harris Technologies legt um +5,12 % zu RTX Corporation Reg Shs notiert im Plus, mit +8,88 %.

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    Ob die Lockheed Martin Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lockheed Martin Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lockheed Martin

    +11,57 %
    +12,53 %
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    +27,00 %
    +10,41 %
    +39,21 %
    +93,24 %
    +5.042,04 %
    ISIN:US5398301094WKN:894648
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