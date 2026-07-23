Börsen Start Update
Börsenstart USA - 23.07. - US Tech 100 schwach -1,58 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht bei 51.688,70 PKT und verliert bisher -1,06 %.
Top-Werte: Chevron Corporation +2,22 %, Merck & Co +1,39 %, Cisco Systems +1,17 %, Boeing +1,16 %, Caterpillar +1,00 %
Flop-Werte: IBM -3,48 %, Amazon -3,29 %, Salesforce -2,56 %, Walt Disney -2,25 %, Sherwin-Williams -2,08 %
Der US Tech 100 steht bei 28.562,59 PKT und verliert bisher -1,58 %.
Top-Werte: Roper Technologies +8,34 %, Lumentum Holdings +4,22 %, Diamondback Energy +2,55 %, Baker Hughes Company Registered (A) +1,97 %, Applied Materials +1,81 %
Flop-Werte: Tesla -9,87 %, T-Mobile US -5,21 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -4,16 %, Alphabet Registered (C) -3,55 %, Amazon -3,29 %
Der S&P 500 steht bei 7.422,52 PKT und verliert bisher -1,09 %.
Top-Werte: Lockheed Martin +12,00 %, Allegion +10,40 %, Thermo Fisher Scientific +9,77 %, RTX Corporation Reg Shs +8,91 %, Roper Technologies +8,34 %
Flop-Werte: Tesla -9,87 %, Dover -7,37 %, Globe Life -6,05 %, NVR -5,62 %, T-Mobile US -5,21 %
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