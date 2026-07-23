Verluste - Sorgen bei 'Big Techs' und steigende Ölpreise

Guten Tag

Mal wieder ein Zwischenbericht, obwohl das 1. HJ längst vorbei ist.

Zum Halbjahres-Silvester war ich verreist. Erst ein paar Tage USA. Konkret in Seattle (hier hatten wir tatsächlich Tickets für ein Vorrundenspiel), Orca Island, Pazifikküste, Portland etc. Tolle Landschaft

War sehr angenehm: haben durchweg nette Amis kennengelernt.

Danach gleich nach 3 Wo. Oberbayern. Das geht nun also als Ruheständler (+ Aktivrentner) alles. Die Dividenden tragen dazu natürlich auch bei.

Apropos: Selbige sind nun auf ziemlich exakt dem Vj Niveau.

Mengenmäßig relevante Käufe im 1. HJ:

Vor allem Tagesgeld (2,25% p.a.) ... s.u.

DBS (aufgestockt)

Halyk Bank (aufgestockt)

neu: Pepsi und Pfizer

Verkäufe:

im Januar Microsoft

im Mai wurde das Fonddepot bei ebase (FNZ Bank) aufgelöst. Die beiden Divi ETF wurden zu TR verschoben

gleich am 01.07. wurde dann 95% der LAM Research Position ( zu 350,90) verkauft. Das war rückblickend betrachtet ein ziemlich guter Zeitpunkt.

Es war mir einfach unheimlich geworden, wie der Kurs in den letzten Monaten gestiegen ist. 4 stellige Performance bin ich nicht gewohnt.

Also Glück gehabt. Die KAP Steuer auf diesen Verkauf war allerdings heftig (knapp 11k)

Die freie Liquidität wurde in Tagesgeld angelegt. War für mich etwas ungewohnt, weil ich eigentlich bis jetzt immer zu fast 100% investiert war.

Da weder Microsoft noch LAM aber relevante Dividenden ausschütten und die o.g. Käufe den "Verlust" mehr als ausgleichen, ändert sich bei den laufenden

Erträgen nichts. Eher ist es nun sogar mehr.

Euch allen noch frohe Sommertage!



