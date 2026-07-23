DZ BANK stuft Fuchs SE auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fuchs SE nach Quartalszahlen und einer Prognoseanhebung von 43 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das operative Ergebnis des Schmierstoffherstellers habe die Markterwartung deutlich übertroffen, schrieb Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob zudem die langfristige Dividendenstärke des Unternehmens hervor./rob/la/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 14:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 14:35 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 39,90EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 15:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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