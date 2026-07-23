DAX, NVE & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
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🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
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|News
|🥇
|Deutsche Rohstoff
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|Super Micro Computer
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|🥉
|HENSOLDT
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|Battery X Metals
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|Aguia Resources
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|Tesla
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💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|263
|💬
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|🥈
|Almonty Industries
|88
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|📰
|🥉
|SAP
|63
|💬
|📰
|Deutsche Rohstoff
|55
|💬
|📰
|TeamViewer
|39
|💬
|📰
|Silber
|38
|💬
|📰
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|NVE
|+46,05 %
|💬
|📰
|🥈
|Domo Registered (B)
|+32,57 %
|📰
|🥉
|Medpace Holdings
|+26,18 %
|📰
|🟥
|LPKF Laser & Electronics
|-13,86 %
|💬
|📰
|🟥
|Terra Drone Corporation
|-15,32 %
|💬
|📰
|🟥
|Kempower
|-17,23 %
|📰
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Deutsche Rohstoff
Wochenperformance: +15,58 %
Wochenperformance: +15,58 %
Platz 1
Super Micro Computer
Wochenperformance: +20,27 %
Wochenperformance: +20,27 %
Platz 2
HENSOLDT
Wochenperformance: +10,16 %
Wochenperformance: +10,16 %
Platz 3
Battery X Metals
Wochenperformance: -3,79 %
Wochenperformance: -3,79 %
Platz 4
Aguia Resources
Wochenperformance: -19,23 %
Wochenperformance: -19,23 %
Platz 5
Tesla
Wochenperformance: -16,79 %
Wochenperformance: -16,79 %
Platz 6
DAX
Wochenperformance: +0,27 %
Wochenperformance: +0,27 %
Platz 7
Almonty Industries
Wochenperformance: +3,52 %
Wochenperformance: +3,52 %
Platz 8
SAP
Wochenperformance: -5,78 %
Wochenperformance: -5,78 %
Platz 9
Deutsche Rohstoff
Wochenperformance: +15,58 %
Wochenperformance: +15,58 %
Platz 10
TeamViewer
Wochenperformance: -4,24 %
Wochenperformance: -4,24 %
Platz 11
Silber
Wochenperformance: +3,64 %
Wochenperformance: +3,64 %
Platz 12
NVE
Wochenperformance: +44,16 %
Wochenperformance: +44,16 %
Platz 13
Domo Registered (B)
Wochenperformance: +27,78 %
Wochenperformance: +27,78 %
Platz 14
Medpace Holdings
Wochenperformance: +27,09 %
Wochenperformance: +27,09 %
Platz 15
LPKF Laser & Electronics
Wochenperformance: -16,86 %
Wochenperformance: -16,86 %
Platz 16
Terra Drone Corporation
Wochenperformance: +12,32 %
Wochenperformance: +12,32 %
Platz 17
Kempower
Wochenperformance: -11,65 %
Wochenperformance: -11,65 %
Platz 18
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